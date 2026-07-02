Украинцам с детьми в странах ЕС выплачивают по 3,5 тыс. грн: как получить деньги
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С 1 июля в Польше начался ежегодный прием заявок на получение финансовой помощи в рамках программы Dobry start ("Хороший старт").. В рамках этой инициативы родители или опекуны (в том числе беженцы из Украины) могут получить единовременную выплату в размере 300 злотых (около 3,5 тыс. грн) для подготовки ребенка к новому учебному году, а именно для приобретения школьных принадлежностей.
Об этом сообщили в Министерстве семьи и социальной политики этой страны. Там подробно объяснили, кто может получить субсидию и как это сделать.
Кто имеет право на выплату
Пособие выплачивается на каждого ребенка, независимо от уровня благосостояния семьи, поскольку критерий дохода отсутствует. Выплаты предусмотрены для:
- учащихся в возрасте от 7 до 20 лет;
- учащихся с подтвержденной инвалидностью – до 24 лет.
Ключевым условием для получения субсидии является обучение в польской школе. Также украинские дети должны иметь номер PESEL UKR, а их родители/опекуны – проживать в Польше.
Когда поступят деньги
Прием заявок проходит с 1 июля до конца ноября каждого года, однако подавать документы стоит как можно раньше.
- Подача в июле или августе: гарантирует, что средства будут зачислены на счет не позднее 30 сентября.
- Подача в сентябре, октябре или ноябре: в этом случае выплата будет произведена в течение 2 месяцев со дня подачи заявления.
Как подать заявку онлайн
Подать документы на программу можно исключительно в электронном формате через интернет, что занимает всего несколько минут. Доступны следующие цифровые каналы:
- мобильное приложение mZUS или официальный веб-портал eZUS;
- государственный правительственный портал Emp@tia;
- системы электронного банкинга.
Какие документы понадобятся?
- Паспортные или ID-данные заявителя и ребенка.
- Номер PESEL или PESEL UKR.
- Адрес фактического проживания.
- Название и адрес школы, в которой учится ребенок.
- Реквизиты банковского счета (на него будут перечислены средства).
- Документ об опеке, инвалидности, усыновлении и т. п. (при необходимости).
Также OBOZ.UA сообщал, что в Польше существенно ограничили доступ украинских беженцев к бесплатному проживанию в центрах коллективного размещения. С 1 июля в стране вступили в силу изменения, из-за которых большинство украинцев лишились доступа к государственному финансированию. Помощь будут продолжать оказывать только самым уязвимым категориям.
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