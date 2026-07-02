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Украинцам с детьми в странах ЕС выплачивают по 3,5 тыс. грн: как получить деньги

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
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Иллюстрация - дети бегают под гигантским украинским флагом
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С 1 июля в Польше начался ежегодный прием заявок на получение финансовой помощи в рамках программы Dobry start ("Хороший старт").. В рамках этой инициативы родители или опекуны (в том числе беженцы из Украины) могут получить единовременную выплату в размере 300 злотых (около 3,5 тыс. грн) для подготовки ребенка к новому учебному году, а именно для приобретения школьных принадлежностей.

Об этом сообщили в Министерстве семьи и социальной политики этой страны. Там подробно объяснили, кто может получить субсидию и как это сделать.

Кто имеет право на выплату

Пособие выплачивается на каждого ребенка, независимо от уровня благосостояния семьи, поскольку критерий дохода отсутствует. Выплаты предусмотрены для:

  • учащихся в возрасте от 7 до 20 лет;
  • учащихся с подтвержденной инвалидностью – до 24 лет.

Ключевым условием для получения субсидии является обучение в польской школе. Также украинские дети должны иметь номер PESEL UKR, а их родители/опекуны – проживать в Польше.

Важно помнить: помощь не предоставляется детям, посещающим детские сады, «зерувки» (подготовительные курсы перед поступлением в университет), а также студентам.

Когда поступят деньги

Прием заявок проходит с 1 июля до конца ноября каждого года, однако подавать документы стоит как можно раньше.

  • Подача в июле или августе: гарантирует, что средства будут зачислены на счет не позднее 30 сентября.
  • Подача в сентябре, октябре или ноябре: в этом случае выплата будет произведена в течение 2 месяцев со дня подачи заявления.

Как подать заявку онлайн

Подать документы на программу можно исключительно в электронном формате через интернет, что занимает всего несколько минут. Доступны следующие цифровые каналы:

  • мобильное приложение mZUS или официальный веб-портал eZUS;
  • государственный правительственный портал Emp@tia;
  • системы электронного банкинга.

Какие документы понадобятся?

  • Паспортные или ID-данные заявителя и ребенка.
  • Номер PESEL или PESEL UKR.
  • Адрес фактического проживания.
  • Название и адрес школы, в которой учится ребенок.
  • Реквизиты банковского счета (на него будут перечислены средства).
  • Документ об опеке, инвалидности, усыновлении и т. п. (при необходимости).

Также OBOZ.UA сообщал, что в Польше существенно ограничили доступ украинских беженцев к бесплатному проживанию в центрах коллективного размещения. С 1 июля в стране вступили в силу изменения, из-за которых большинство украинцев лишились доступа к государственному финансированию. Помощь будут продолжать оказывать только самым уязвимым категориям.

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