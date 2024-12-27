На рынок Украины возвращается уникальный сервис, которым пользовались миллионы украинцев

Сервис BScanner.com.ua с миллионом украинских пользователей, помогавший бесплатно находить самые низкие цены на нужные людям товары, возобновляет работу в Украине. Приложение и сайт проекта, позволяющие искать цены на товары по штрихкодам, снова доступны пользователям.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе компании. "Мы с радостью объявляем о полном возобновлении с сегодняшнего дня работы BScanner.com.ua", – говорится в сообщении.

Сервис вынужденно прекращал работу с 1 октября 2024 года из-за невозможности выйти на окупаемость, напомнили в компании. Теперь BScanner.com.ua снова вышел на рынок B2C, что позволяет украинцам находить лучшие ценовые предложения и экономить на покупках.

Ключевым для возобновления работы стало финальное закрытие соглашения о вхождении нового мажоритарного акционера. Подробности сделки планируется объявить через несколько недель. "Благодаря этому партнерству, сервис сможет продолжать развиваться и расширять свой функционал, оставаясь бесплатным для пользователей", – уверяют в BScanner.com.ua.

К моменту временного закрытия сервис стал хитом среди украинцев. По данным Google Analytics, им пользовалось около 1 миллиона уникальных посетителей. Кроме того, видео о его функционале в TikTok регулярно набирали миллионные просмотры, что также свидетельствует о востребованности услуги.

BScanner – что это и как работает?

BScanner.com.ua – это инструмент для мониторинга цен на розничные товары. Приложение для смартфонов можно загрузить в Google Play и Apple Store.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно просканировать штрихкод товара или ввести название товара в поиск. После этого система покажет наилучшие предложения по реальным ценам на этот товар на рынке, а в некоторых случаях даст ссылку на заказ на указанный товар онлайн.

В настоящее время сервис сосредоточился на одной ключевой функции – мониторинг цен на товары со штрих-кодом. Пользователи могут быстро сканировать штрих-коды любых товаров и мгновенно получать список лучших ценовых предложений из разных магазинов, чтобы сделать оптимальный выбор.

Кроме того, после возобновления работы BScanner.com.ua начал использовать более быстрые алгоритмы поиска цен, чем раньше. Благодаря этому стала быстрее и обработка пользовательских запросов. Также было обновлено:

интерфейс – использование сервиса стало более простым и удобным;

базы товаров и магазинов – расширение списков позволяет искать цены на большее количество товаров и получать больше предложений.

Как сообщал OBOZ.UA, экономия остается актуальной для большинства украинцев, поскольку цены в стране, по прогнозу НБУ, будут активно расти по меньшей мере до середины 2025 года. Темпы инфляции удастся замедлить только с началом уборки первых урожаев сельскохозяйственных культур летом 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!