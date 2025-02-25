На рынке труда сложилась неоднозначная ситуация: что сейчас с вакансиями в IT и кого ищут работодатели

Украинский ИТ-рынок в 2025 году останется конкурентным с жесткими требованиями к кандидатам и постепенным переходом к работе в офисах. Самыми перспективными направлениями являются MilTech и AI, а мидл-специалисты становятся главными претендентами на открытые вакансии.

Видео дня

Об этом рассказала эксперт по рекрутингу, Talent Acquisition Specialist компании CLUST, менторка в Mate Academy и карьерная консультантка Анна Тютюнник в комментарии СМИ. Сфера, которая недавно считалась одной из самых стабильных, сейчас переживает турбулентные времена: растет конкуренция, меняются запросы работодателей, а компании сокращают расходы и оптимизируют свои команды.

Ситуация на рынке труда ИТ в 2025 году

По словам эксперта, картина рынка неоднозначна: если сравнивать с 2022-2023 годами, вакансий стало больше, а рекрутеры активнее взаимодействуют с кандидатами. Однако 2024 стал годом массовых сокращений, снижения зарплат и усиления конкуренции. По данным Djinni, в 2024 году:

количество кандидатов уменьшилось на 10% ;

количество наемов упало на 20% ;

; медианные зарплатные ожидания сеньоров снизились на $500.

Самыми популярными категориями среди наемных специалистов остаются JavaScript, QA и маркетинг. В то же время уменьшилось количество вакансий для Senior-специалистов – на 35%.

По статистике DOU, количество вакансий на платформе за год выросло на 31%, а больше всего открытых позиций появилось для нетехнических специалистов – рост на 40%. Однако сокращения в продуктовых компаниях продолжаются: в 2024 году массовые увольнения произошли в Reface, RIA, Macpaw, airSlate.

Прогнозы экспертов на 2025 год

увеличится спрос на работу в офисах: западные компании постепенно возвращают сотрудников в офисы и этот тренд приходит в Украину. Это усложняет ситуацию для тех, кто ищет удаленную работу – конкуренция ужесточается;

самыми желанными кандидатами станут медли: компании стремятся нанимать специалистов, которые имеют достаточно опыта, но стоят дешевле сеньоров. Senior-специалисты все чаще вынуждены подаваться на позиции более низкого уровня и соглашаться на уменьшение зарплаты;

компании стремятся нанимать специалистов, которые имеют достаточно опыта, но стоят дешевле сеньоров. Senior-специалисты все чаще вынуждены подаваться на позиции более низкого уровня и соглашаться на уменьшение зарплаты; j unior-специалистам будет сложно найти работу: доля начинающих в 2024 году упала до 24% – самого низкого уровня за последние 10 лет;

доля начинающих в 2024 году упала до 24% – самого низкого уровня за последние 10 лет; наиболее перспективные направления – MilTech и ИИ: в результате спрос на MilTech только растет, а проекты в сфере AI и Machine Learning уже перешли от экспериментов к стабильному развитию;

MilTech и ИИ: в результате спрос на MilTech только растет, а проекты в сфере AI и Machine Learning уже перешли от экспериментов к стабильному развитию; аутсорс и аутстаф теряют позиции: западные компании все реже заказывают услуги у украинских аутсорсеров и аутстаферов из-за рисков, связанных с войной. В то же время, продуктовые компании не могут полностью заполнить эту нишу.

Какие навыки будут в приоритете в 2025 году

Сейчас работодатели ищут не просто технических специалистов, а полноценных партнеров, которые понимают бизнес-процессы и могут работать в команде. Кроме хард-скилов, в тренде:

Ownership – способность брать ответственность за свои задачи и принимать решения самостоятельно;

– способность брать ответственность за свои задачи и принимать решения самостоятельно; Leadership – лидерские качества ценятся не только у менеджеров, но и у разработчиков, аналитиков и дизайнеров;

– лидерские качества ценятся не только у менеджеров, но и у разработчиков, аналитиков и дизайнеров; Teamwork – компании предпочитают тех, кто может эффективно работать в команде и делиться знаниями;

– компании предпочитают тех, кто может эффективно работать в команде и делиться знаниями; Personal Development – в условиях нестабильности важно постоянно учиться и адаптироваться к изменениям.

Как искать работу в ИТ в 2025 году

фокус на нетворкинг: эксперты отмечают, что большинство вакансий в 2025 году будут закрываться из-за рекомендаций и личных связей;

прокачка технических и софт-скалов: знание языков программирования уже недостаточно – нужно развивать навыки коммуникации, лидерства и стратегического мышления;

знание языков программирования уже недостаточно – нужно развивать навыки коммуникации, лидерства и стратегического мышления; готовность к компромиссам: важно быть гибким в зарплатных ожиданиях и условиях работы, чтобы не оказаться среди кандидатов, месяцами ищущих вакансию;

важно быть гибким в зарплатных ожиданиях и условиях работы, чтобы не оказаться среди кандидатов, месяцами ищущих вакансию; переход в перспективные сферы: если вы только планируете карьеру в ИТ или думаете об изменении направления, обратите внимание на MilTech, AI и Data Science.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обостряется структурная безработица, больше не хватает кадров в сфере образования. Среди основных причин – война, миграция населения и несоответствие квалификации работников современным требованиям рынка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!