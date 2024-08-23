На рынке недвижимости возникла аномалия: цены на квартиры в Киеве ниже, чем в области

Квартиры в пригороде Киева на вторичном рынке оказались более дорогими, чем в самом городе. Впрочем, речь идет только об одном из районов украинской столицы с преимущественно старым жилищным фондом.

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Однокомнатные квартиры на вторичном рынке в таких населенных пунктах, как Петропавловская и Софиевская Борщаговка, Вишневое, Бровары и Вышгород, оказались дороже квартир в Деснянском районе. Об этом свидетельствуют данные крупного профильного маркетплейса.

Эксперты рынка объясняют это тем, что на жилом массиве Троещина, занимающего значительную часть Деснянского района, преобладает старый жилищный фонд. Также на стоимость жилья влияют и другие факторы:

транспортная развязка ;

; наличие удобного общественного транспорта ;

; общественная инфраструктура (супермаркеты, аптеки, детские сады, школы, парки и т.п.).

Нередко жители пригорода могут скорее добраться до центра города, чем его жители его окрестностей. Это привело к тому, что цены на квартиры в городах-сателлитах Киева обогнали Троещину:

Город/район 1-комнатные, $ 2-комнатные, $ 3-комнатные, $ Деснянский р-н 40 000 54 700 68 300 Вишневое 44 000 61 000 80 000 Бровары 44 000 60 600 73 000 Вышгород 42 800 64 000 73 900

В других приближенных к столице городах (Бучи, Ирпене, Гостомеле) цены на вторичном рынке стабильно ниже киевских. Но стоит отметить, что именно эти населенные пункты больше всего пострадали из-за полномасштабной агрессии России. В настоящее время жилищный фонд этих населенных пунктов постепенно восстанавливается, и после этого ситуация может измениться и цены снова вырастут.

Самым дорогим в столице традиционно остается жилье в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах. В целом рейтинг районов Киева и пригород с учетом стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке выглядит так:

Печерский район – $107 000;

Шевченковский район – $75 700;

Голосеевский район – $68 000;

Дарницкий район – $60 000;

Подольский район – $57 000;

Днепровский район – $53 100;

Соломенский район – $52 000;

Оболонский район – $50 000;

Петропавловская Борщаговка – $49 200;

Софиевская Борщаговка – $46 000;

Святошинский район – $45 000;

м. Вишневое – $44 000;

м. Бровары – $43 000;

г. Вышгород – $42 800;

Деснянский район – $40 000;

– $40 000; м. Ирпень – $34 400;

м. Буча – $32 000;

м. Гостомель – $25 000.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда в Украине. В сессионный зал он может быть вынесен уже к концу года. Его цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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