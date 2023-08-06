На российском нефтепроводе "Дружба" в Польше произошла утечка – одна из веток остановлена

На одной из ниток нефтепровода "Дружба", по которому нефть из России поступает в Германию, обнаружена утечка. Прокачка нефти по этой линии остановлена.

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Об этом сообщил польский оператор нефтепровода PERN. Утечка была зафиксирована вечером 5 августа на трубопроводе "Пжиязь" в районе Ходеча, т.е. в центральном регионе Польши.

В целом по территории страны проходят две ветки российского нефтепровода. "Вторая ветка нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет... На данный момент компания расследует причины инцидента", – заявили в PERN.

В компании уточнили, что поставки на польские нефтеперерабатывающие заводы не пострадали. А Германия прекратила покупать российскую нефть еще в январе 2023 года.

"Другие элементы инфраструктуры PERN, в том числе Померанский участок ("Дружбы". – Ред.), который используется для перекачки сырой нефти, поступающей танкерами в Польшу и далее в Германию, работают в штатном режиме", – говорится в сообщении компании.

Нефтепровод "Дружба" – один из крупнейших в мире (пропускная способность 2 млн баррелей в сутки). "Труба" начинается в Татарстане (РФ), затем проходит через другие регионы России в беларуский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка: северный – через Беларусь, Латвию, Литву, Польшу и Германию;

южный – через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию. Кроме того, из Брянска (РФ) через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии. Нефтепровод построили еще в 1960-х годах, чтобы поставлять нефть в "дружественные" СССР Чехословакию, Польшу, ГДР и другие страны. "Труба" не подпала под нефтяное эмбарго ЕС 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первая утечка на нефтепроводе "Дружба" в Польше. Аналогичный инцидент произошел осенью 2022 года.

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