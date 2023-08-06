На российском нефтепроводе "Дружба" в Польше произошла утечка – одна из веток остановлена
На одной из ниток нефтепровода "Дружба", по которому нефть из России поступает в Германию, обнаружена утечка. Прокачка нефти по этой линии остановлена.
Об этом сообщил польский оператор нефтепровода PERN. Утечка была зафиксирована вечером 5 августа на трубопроводе "Пжиязь" в районе Ходеча, т.е. в центральном регионе Польши.
В целом по территории страны проходят две ветки российского нефтепровода. "Вторая ветка нефтепровода работает без изменений. Угрозы здоровью и жизни местных жителей нет... На данный момент компания расследует причины инцидента", – заявили в PERN.
В компании уточнили, что поставки на польские нефтеперерабатывающие заводы не пострадали. А Германия прекратила покупать российскую нефть еще в январе 2023 года.
"Другие элементы инфраструктуры PERN, в том числе Померанский участок ("Дружбы". – Ред.), который используется для перекачки сырой нефти, поступающей танкерами в Польшу и далее в Германию, работают в штатном режиме", – говорится в сообщении компании.
Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первая утечка на нефтепроводе "Дружба" в Польше. Аналогичный инцидент произошел осенью 2022 года.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!