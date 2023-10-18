На кону $43 млрд: Гетманцев объяснил, почему к бизнесу должны вернуться налоговые проверки

Украина обязана вернуть налоговые проверки для бизнеса – от этого зависит получение финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ) и других партнеров на 43 млрд долларов, без которой не удастся свести бюджет-2024. При этом Украине удалось добиться от МВФ некоторых послаблений: проверки вернут не для всех предпринимателей, а лишь для тех, кто ведет рисковую деятельность.

Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Соответствующий законопроект № 10016-д пока принят только в первом чтении.

"В процессе переговоров с Международным валютным фондом нам удалось смягчить это требование (о возобновлении проверок бизнеса. – Ред.). Мы возобновляем проверки только и исключительно касательно рисковых предприятий", – объяснил Гетманцев. По его словам, в частности это предприятия:

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налоговая нагрузка которых в 2021 году была меньше, чем в среднем по отрасли, на 50+%. Речь идет о налоге на прибыль и НДС;

у которых дебиторская задолженность в два раза превышает кредиторскую;

годовой доход которых составил более 10 мл. грн. При этом общая сумма расходов составила более 75% от суммы годового дохода.

Кроме того, остаются в силе проверки, открытые законопроектом №8 401 с августа 2023 года (для табачной, топливной, алкогольной, игорной сфер и финансовых услуг). А вот проверки на прифронтовых территориях и в районах возможных боевых действий при этом не будут возобновляться. Это исключение касается даже рисковых предприятий.

"Речь идет о программе с МВФ, от которой зависит финансирование нашего государства в следующем году. Вот те 42,9 млрд долларов, которые мы должны получить от разных источников, они зависят и завязаны на цю программу", – объяснил нардеп.

Он также отметил, что дело не только в программе МВФ и внешнем финансировании. "Кто имеет право сегодня не платить налоги армии? Кто имеет право уклоняться, оставаться вне проверок налоговой, не выплачивая налоги на 50 и более процентов, чем в среднем по отрасли?", – почеркнул Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, переход на польскую систему налогообложения "ФОПов" в Украине не будут вводить до конца войны. Пока идут боевые действия, в стране не изменится система единого налога и "упрощенки" для бизнеса. Кроме того, польская модель не является единственным рассматриваемым вариантом.

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