На Донетчине годами незаконно добывали уголь: государству нанесен ущерб на 1 млрд гривен

Офис Генерального прокурора разоблачил группу преступников, захвативших на Донетчине угольную шахту. Добывая и продавая уголь в течение трех лет, они нанесли государству более 1 млрд гривен ущерба.

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Как сообщили в ОГП, захват шахты произошел в сентябре 2021 года. Причем, злоумышленники угрожали применением физического насилия и подделали официальные документы. Группировка состояла из:

физически подготовленных граждан – они отвечали за силовой захват имущественного комплекса и последующую его охрану;

лиц, осведомленных о добыче угля и его реализацией;

председателя поселкового совета, на территории которого действовала банда.

"В настоящее время десять участникам сообщено о подозрении в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней, противодействии законной хозяйственной деятельности, подлоге и использовании поддельных документов, незакон

Они производили незаконную добычу каменного угля без специальных разрешительных документов и реализовывали товар через ряд предприятий для населения и бюджетных организаций. Этим было нанесено государству более миллиарда гривен ущерба.

В рамках расследования правоохранители провели более 20 обысков по местам жительства подозреваемых и других лиц в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Было обнаружено и изъято более 1,4 млн грн, средства связи, черновую бухгалтерию, носители информации, компьютерную технику, 7 транспортных средств и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

В настоящее время организатор и восемь членов преступной организации задержаны, еще один находится в розыске. Решается вопрос об избрании им мер.

Также OBOZ.UA сообщал об обысках в управлении Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области и по домашним адресам руководителя регионального подразделения Сергея Мунтяна и его заместителей. Их подозревают в махинациях с зерновым коридором, в результате которых госбюджету был нанесен 10 млрд гривен ущерба.

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