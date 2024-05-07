На АЗС украинцам начали заливать бензин по новым ценам: сколько теперь стоит литр

После короткого периода удешевления, цены на бензин А-95 опять пошли вверх. Так, 7 мая украинские АЗС продают его в среднем по 55,92 грн/л, что сразу на 22 коп. превышает предыдущий показатель.

Об этом сообщает Консалтинговая группа "А-95". В целом, по данным аналитиков, крупные сети заправок реализуют бензин по 52,02-61,99 грн/л. Таким образом, на рынке разница в стоимости составляет почти 10 грн/л.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 61,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 57,92 грн/л;

Neftek – 57,49 грн/л.

Самые низкие цены выставили в сети Авантаж 7 – 52,45 грн/л. А кроме того:

VostokGaz – 52,49 грн/л;

ZOG – 52,5 грн/л;

Укр-Петроль – 52,53 грн/л.

По областям же бензин А-95 продают по 55,2-56,87 грн/л. Так, самые низкие цены выставили в Закарпатской – в среднем, 55,2 грн/л. А также:

Хмельницкой – 55,23 грн/л;

Черкасской – 55,39 грн/л;

Днепропетровской – 55,44 грн/л.

Дороже всего бензин стоит в Херсонской области – в среднем 56,75 грн/л. А кроме того:

Донецкой – 56,79 грн/л;

Черниговской – 56,87 грн/л.

Бензин снова начал дорожать

Подорожал же бензин после непродолжительного периода снижения цен. Дешеветь он начал 3 мая – впервые за почти 2 месяца – и за это время (до 6 мая) цены успели снизиться на 27 коп. Впрочем, сегодняшнее подорожание практически отыграло эту разницу.

В то же время, энергетический эксперт Александр Сиренко рассказал OBOZ.UA, что сильное повышение цен на топливо весной-2024 является маловероятным. Ведь рынок перенасыщен ресурсом.

Он подчеркнул: одним из ключевых факторов, влияющих на это, является пониженный спрос. "Население перестало активно использовать автомобильный транспорт из-за разных обстоятельств. Включая экономические и социальные", – объяснил Сиренко.

Как сообщал OBOZ.UA, на одной из АЗС в Киеве производили контрафактное топливо и продавали его водителям. Подделывали злоумышленники также бензин марок А-95 та А-92.

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