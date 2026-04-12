Мошенники атакуют владельцев iPhone: как действует новая схема
Пользователи облачного сервиса iCloud во всем мире начали получать письма якобы от Apple, в котором их запугивают удалением данных. Чтобы этого не произошло, от них требуют "обновить тариф", но на самом деле это является частью мошеннической схемы с целью кражи средств.
Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что подобные фишинговые кампании имеют массовый характер и рассчитаны на быструю реакцию пользователей под давлением.
Как работает схема
- Мошенники присылают письма с сообщением, что хранилище iCloud переполнено, а резервное копирование прекращено и поэтому фото и видео могут быть удалены.
- В последующих сообщениях давление на потенциальную жертву усиливается: заявляется, что аккаунт "заблокирован" и устанавливается дедлайн для "реакции".
- Кроме того, злоумышленники могут угрожать полным удалением данных
- Чтобы этого, мол, не произошло, в письмах содержится кнопка для "обновления тарифа" или "восстановления доступа".
На самом деле это является частью фишинговой схемы. Кнопка в письме ведет на поддельный сайт, который выглядит как настоящий сервис Apple.
Но если пользователь введет на нем банковские и персональные данные, полученную информацию злоумышленники могут. Использовать для кражи денег или продать в "дарквебе".
Признаки фейковых писем
- Подозрительные темы, например: "Мы заблокировали ваш аккаунт!", "Ваш метод оплаты истек!", "Ваш метод оплаты истек!".
- Странные email-адреса (например, домены из Ecuador или .biz.ua).
- Ошибки в тексте ("Ваш аккаунт может истечь сегодня").
Что делать
- Игнорировать подозрительные письма.
- Не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей.
- Не вводить личные данные.
- Отправлять Apple жалобы на подозрительные письма по адресам: [email protected] и [email protected].
- Проверять состояние хранилища вручную через настройки iPhone.
Також OBOZ.UA. сообщал, что украинцев атакуют киберпреступники, которые маскируются под Национальный банк Украины (НБУ) и рассылают фейковые письма с опасными вложениями. Открытие таких файлов может привести к похищению персональных данных и доступа к банковским счетам.
