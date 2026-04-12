Мошенники атакуют владельцев iPhone: как действует новая схема

Станислав Кожемякин
Пользователи облачного сервиса iCloud во всем мире начали получать письма якобы от Apple, в котором их запугивают удалением данных. Чтобы этого не произошло, от них требуют "обновить тариф", но на самом деле это является частью мошеннической схемы с целью кражи средств.

Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что подобные фишинговые кампании имеют массовый характер и рассчитаны на быструю реакцию пользователей под давлением.

Как работает схема

  • Мошенники присылают письма с сообщением, что хранилище iCloud переполнено, а резервное копирование прекращено и поэтому фото и видео могут быть удалены.
  • В последующих сообщениях давление на потенциальную жертву усиливается: заявляется, что аккаунт "заблокирован" и устанавливается дедлайн для "реакции".
  • Кроме того, злоумышленники могут угрожать полным удалением данных
  • Чтобы этого, мол, не произошло, в письмах содержится кнопка для "обновления тарифа" или "восстановления доступа".
На самом деле это является частью фишинговой схемы. Кнопка в письме ведет на поддельный сайт, который выглядит как настоящий сервис Apple.

Но если пользователь введет на нем банковские и персональные данные, полученную информацию злоумышленники могут. Использовать для кражи денег или продать в "дарквебе".

Признаки фейковых писем

  • Подозрительные темы, например: "Мы заблокировали ваш аккаунт!", "Ваш метод оплаты истек!", "Ваш метод оплаты истек!".
  • Странные email-адреса (например, домены из Ecuador или .biz.ua).
  • Ошибки в тексте ("Ваш аккаунт может истечь сегодня").
Что делать

  • Игнорировать подозрительные письма.
  • Не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей.
  • Не вводить личные данные.
  • Отправлять Apple жалобы на подозрительные письма по адресам: [email protected] и [email protected].
  • Проверять состояние хранилища вручную через настройки iPhone.

Также OBOZ.UA. сообщал, что украинцев атакуют киберпреступники, которые маскируются под Национальный банк Украины (НБУ) и рассылают фейковые письма с опасными вложениями. Открытие таких файлов может привести к похищению персональных данных и доступа к банковским счетам.

