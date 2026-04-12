Мошенники атакуют владельцев iPhone: как действует новая схема

Пользователи облачного сервиса iCloud во всем мире начали получать письма якобы от Apple, в котором их запугивают удалением данных. Чтобы этого не произошло, от них требуют "обновить тариф", но на самом деле это является частью мошеннической схемы с целью кражи средств.

Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что подобные фишинговые кампании имеют массовый характер и рассчитаны на быструю реакцию пользователей под давлением.

Как работает схема

Мошенники присылают письма с сообщением, что хранилище iCloud переполнено , а резервное копирование прекращено и поэтому фото и видео могут быть удалены .

, а . В последующих сообщениях давление на потенциальную жертву усиливается: заявляется, что аккаунт "заблокирован" и устанавливается дедлайн для "реакции".

Кроме того, злоумышленники могут угрожать полным удалением данных

Чтобы этого, мол, не произошло, в письмах содержится кнопка для "обновления тарифа" или "восстановления доступа".

На самом деле это является частью фишинговой схемы. Кнопка в письме ведет на поддельный сайт, который выглядит как настоящий сервис Apple.

Но если пользователь введет на нем банковские и персональные данные, полученную информацию злоумышленники могут. Использовать для кражи денег или продать в "дарквебе".

Признаки фейковых писем

Подозрительные темы, например: "Мы заблокировали ваш аккаунт!", "Ваш метод оплаты истек!", "Ваш метод оплаты истек!".

Странные email-адреса (например, домены из Ecuador или .biz.ua).

(например, домены из Ecuador или .biz.ua). Ошибки в тексте ("Ваш аккаунт может истечь сегодня").

Что делать

Игнорировать подозрительные письма.

Не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей .

. Не вводить личные данные .

. Отправлять Apple жалобы на подозрительные письма по адресам: [email protected] и [email protected].

Проверять состояние хранилища вручную через настройки iPhone.

