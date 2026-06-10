Monobank отменил плату за популярную услугу: для кого изменили тариф с 10 июня

Monobank отменил плату за SWIFT-платежи для своих клиентов. Ранее в среднем за каждый такой перевод пользователи платили по 1000 грн комиссии.

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Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский. Он подчеркнул, что с 10 июня плата отменена для:

входящих и исходящих транзакций;

для обычных пользователей и для бизнеса.

"Подумали, что и бизнесу, и обычным людям такие платежи сейчас действительно важны. Бизнесам – для более дешевых закупок в сложное время, людям – для оплаты обучения, лечения и военной амуниции", – отметил Гороховский.

Он добавил, что ежегодная прибыль банка от комиссий за SWIFT-платежи превышали 11 миллионов гривен.

SWIFT (от англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Упрощенно ее можно назвать "защищенным мессенджером для банков", с помощью которого финансовые учреждения со всего мира безопасно и быстро обмениваются платежными поручениями. Сама система SWIFT не переводит физические деньги, а лишь передает зашифрованные сообщения о том, кому, куда и сколько средств нужно зачислить.

Валютные банки в Monobank

В феврале Monobank запустил валютную "Банку", которая работает через инвестиции в валютные ОВГЗ. Новый инструмент ориентирован на пользователей, которые хранят валюту на счетах, но раньше не имели возможности заставить эти средства работать без сложных инвестиционных механик.

Суть новой функции проста, ведь пользователь открывает валютную "Банка" в приложении monobank, пополняет ее на сумму от 1100 долларов или 1100 евро и включает опцию инвестирования. После этого средства автоматически работают и приносят доход в валюте. Процентные ставки составляют:

3,7% годовых в долларах США;

2,8% годовых в евро.

Кроме того, ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцам в соцсетях предлагают "работу в Monobank", а, чтобы "пройти отбор", надо установить стороннее приложение и выполнить квест. Олег Гороховский предупредил, что это классическая схема с перехватом управления телефоном, которая позволяет мошенникам украсть деньги с карточек.

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