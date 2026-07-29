mono объявил о запуске ИИ-стажировки с возможностью трудоустройства

mono в третий раз запустила стажировку и расширила круг поиска талантов по следующим специализациям: от разработки до аналитики, продукта и маркетинга. Главное – подтвержденный опыт решения задач или создания решений с использованием ИИ.

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Об этом сообщил Олег Гороховский в Telegram.

"После двух успешных наборов компания mono вновь ищет молодых талантов (4–5 курсы вузов) для участия в оплачиваемой 3-месячной стажировке с возможностью удаленной работы или работы в офисах в Киеве и Днепре", – говорится в сообщении.

На два предыдущих набора подали заявки более 4 750 человек, в финал прошли 24 стажера, а 15 из них уже работают в mono.

"На этот раз будут отобраны 10 стажеров к наставникам не только из технических команд. Подать заявку могут кандидаты с базовыми знаниями Java, Python, Go, JS, Data Science, а также те, кто интересуется аналитикой данных, маркетинговыми технологиями или совершенствованием продуктов. Диплом не выдают, зато есть шанс получить предложение о работе", – написал Гороховский.