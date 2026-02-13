Мобильный тариф для пенсионеров ограничат через 5 дней: какие изменения вводят с 00:00 18 февраля

Мобильный оператор lifecell анонсировал, что с 18 февраля тарифный план "Турбота" будет закрыт для новых подключений. Этот тариф ориентирован на абонентов в возрасте от 60 лет.

Изменение означает, что новые абоненты не смогут подключится к этому тарифу, тогда как действующие продолжат им пользоваться. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мобильного оператора.

Для действующих абонентов тарифа "Турбота" с 18 февраля устанавливается стоимость 190 грн/месяц (вместо 100 грн/мес.). Их тариф с 19 февраля будет называться "Акционный тарифный план Турбота".

"Абоненты, условия обслуживания которых будут изменены, имеют право прекратить действие договора в одностороннем порядке, если они не согласны на измененные условия, в течение семи календарных дней после уведомления об изменениях", – указали в операторе.

Все оставшиеся стартовые пакеты "старого" тарифного плана будут активированы на условиях стартового пакета "Универсальный". Также при подключении новые абоненты предложения будут получать 150 бонусов на счет.

Целевая аудитория тарифа "Турбота" – пенсионеры (60+). Тариф появился в 2025 году, а для активации нужно было предъявить документ, подтверждающий возраст. В тариф входят безлимитные звони на lifecell, а также 1000 минут на другие сети Украины (в т.ч. городские) и 20 ГБ интернета с безлимитным трафиком для некоторых соцсетей и мессенждеров.

Какие еще тарифы изменит lifecell с 18 февраля

С этой даты ожидается повышение тарифов "Макси" и "Мега". Впрочем, изменения также затронут только новых абонентов – тех же, кто начал пользоваться услугами этих предложений до указанного срока, подорожание не коснется.

Для тарифа "Мега" стандартная стоимость будет составлять 550 грн за 4 недели. Сейчас он стоит 500 грн, т.е. подорожание составит 50 грн.

"Для идентифицированных, персонифицированных номеров и номеров, перенесенных в lifecell стоимость остается без изменений. 450 грн и 350 грн за 4 недели соответственно", – говорится в сообщении.

В то же время для номеров, перенесенных в lifecell на стоимость тарифа "Макси" будет составлять 270 грн/4 недели (сейчас это стоит 190 грн, подорожание составит 80 грн). Кроме того:

для идентифицированных или персонифицированных номеров тариф будет стоить 350 грн/4 недели (нынешняя цена – 250 грн, подорожание – 100 грн);

стандартная стоимость для всех остальных номеров составит 400 грн/4 недели (сейчас 300 грн, подорожание 100 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, стоимость тарифов повышают и другие мобильные операторы в Украине. К примеру, "Киевстар" пересмотрит стоимость тарифов "Київстар Комфорт 2018", "LOVE UA Базовий" с 1 марта. Рост цен составит 50-90 грн.

А Vodafone с 17 февраля повысит "годовую" стоимость целого ряда своих тарифов. Речь идет об услуге "Год без абонплат" – когда пользователь платит сразу за год, и цена остается фиксированной до конца этого срока или до новой оплаты.

