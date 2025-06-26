Мобилизация вызвала коллапс на рынке труда: в РФ начали массово нанимать пенсионеров

В России из-за постоянной мобилизации, резко вырос спрос на работников 50+, потому что работать больше некому – кадровый кризис заставляет компании звать тех, кого еще вчера игнорировали. Но несмотря на увеличение приглашений, конкуренция остается жесткой, а старшие люди – самыми уязвимыми на рынке труда.

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Об этом сообщают росСМИ. В 2025 году ситуация достигла нового предела, количество приглашений на работу для лиц старше 50 лет выросло почти вдвое – до 5,1 миллиона.

Еще несколько лет назад кандидат старше 50 лет имел ограниченные шансы на успешное трудоустройство. Теперь ситуация изменилась, ведь пенсионная реформа "отодвинула" границу выхода на заслуженный отдых, и теперь рынок труда наполнен предпенсионерами, которые вынуждены работать. Многим из них просто не на что жить.

Работодатели видят в старших кандидатах не только доступную рабочую силу, но и возможность избежать расходов на обучение, люди с опытом не нуждаются в дополнительной адаптации. С другой стороны, они соглашаются на более низкую оплату, не требуют гибких графиков и не выдвигают завышенных ожиданий. Спрос на возрастную рабочую силу вырос в таких сферах:

рабочие специальности;

логистика;

обслуживание;

продажи;

производство;

строительство.

В этих отраслях кадровый дефицит настолько ощутим, что работодатели не только охотно берут на работу пожилых людей, но и возвращают тех, кто уже вышел на пенсию. Впрочем, проблема не исчерпывается только рекрутингом. Пенсионное обеспечение в РФ остается мизерным, и даже недавнее восстановление индексации для работающих пенсионеров не меняет факта, что пожилые люди остаются наиболее уязвимой группой к бедности.

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме прямо заявил, что государство надеется на уменьшение бедности через привлечение пожилых людей к труду. Однако вместо роста пенсий или реформы соцобеспечения, ставка снова делается на то, чтобы пенсионеры сами решали свои проблемы, поднимая экономику на плечах.

Несмотря на оптимистичные заявления, сам рынок признает, что доля людей в возрасте 50+ в общем объеме приглашений — лишь 4%, тогда как молодежь 19-30 лет получает 42% всех приглашений. Это поразительное свидетельство двойных стандартов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российские заводы завезли более 47 тыс. работников из Китая, Индии и Филиппин, потому что своих рук катастрофически не хватает. Дефицит рабочей силы оказался значительно глубже, чем признают официально, особенно в строительстве, производстве и технологических отраслях.

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