Россия активно завозит рабочую силу на заводы: кадровый голод хуже, чем признают официально

Российские заводы завезли более 47 тыс. работников из Китая, Индии и Филиппин, потому что своих рук катастрофически не хватает. Дефицит рабочей силы оказался значительно глубже, чем признают официально, особенно в строительстве, производстве и технологических отраслях.

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Об этом сообщают росСМИ. В 2024 году предприятия вынуждены были нанять 47 тысяч работников из-за рубежа – из стран, где для въезда в РФ нужна виза, это почти на 17% больше правительственной квоты в 40,5 тыс. человек.

Основными источниками рабочей силы стали Китай, Индия, Турция, Сербия, Вьетнам и Филиппины, эти страны не относятся к безвизовым партнерам России, поэтому привлечение работников оттуда требует отдельных согласований и квот. Однако российские предприятия, как крупные заводы, так и мелкие производства сознательно идут на эти формальности, потому что заменить работников в стране просто некем.

Особенно востребованы специалисты по строительству, производству, аграрному сектору и пищевой промышленности. Наибольшим спросом пользуются сварщики, бетонщики, отделочники, а также рабочие, которые готовы работать на сложных объектах в труднодоступных регионах, в частности на Дальнем Востоке.

По словам рекрутинговых агентств, таких как "Интруд", работодатели отдают предпочтение мигрантам из культур, где ценится дисциплина и лояльность. Работники из Индии, Вьетнама или Филиппин отличаются спокойным характером, уважением к правилам и склонностью к стабильной работе без конфликтов.

Причин кадрового голода несколько. Первая – массовый переход работников в предприятия оборонно-промышленного комплекса, где сосредоточено приоритетное государственное финансирование. Вторая – уменьшение притока мигрантов из стран СНГ, имеющих безвизовый режим с Россией, из-за осложнения экономической и политической ситуации. И третья – импортозамещение, которое требует расширения внутреннего производства, а значит больше рабочих рук.

Особенно сложная ситуация в строительстве, которое признано лидером по дефициту персонала. Из-за этого тормозится реализация инфраструктурных и жилищных проектов, в частности в регионах, требующих восстановления после мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России заговорили о возможности остановки работы ряда металлургических предприятий из-за резкого сокращения производства, вызванного потерей ключевых экспортных рынков из-за санкций. Выпуск стального проката сократился на 18,2%, чугуна – на 9,4%, стальных труб – на 9,5%, а экспорт отдельных предприятий обвалился на 50-60%.

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