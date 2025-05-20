Мировые цены на нефть изменились: что происходит на рынке на фоне переговоров о мире в Украине

На мировых рынках подешевела нефть. По состоянию на 06:25 по Гринвичу стоимость марки Brent с поставкой в июле снизилась на 19 центов – до 65,35 доллара за баррель. А июльский контракт нефти West Texas Intermediate (WTI) подешевел на 17 центов – до 61,97 доллара за баррель. Повлияло же на снижение цен несколько факторов. В частности, переговоры об установлении мира в Украине.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: рынки "внимательно следят за мирными переговорами", надеясь получить сигналы о будущих поставках российской нефти. Которые могут:

увеличить предложение;

оказать давление на цены.

"Энергетические рынки сосредоточены на возможных мирных переговорах, поскольку потенциальное соглашение может привести к ослаблению санкций против России", – говорится в материале.

Кроме того, подчеркивается, на снижение цен на нефть повлияли и другие факторы. В частности:

Переговоры между США и Ираном.

Высокий спроса на физическую нефть с поставкой в ближайший месяц в Азии.

"Цикл закупок в Азии начался довольно вяло, но высокие маржи и завершение ремонтных работ должны обеспечить поддержку рынку", – говорится в материале.

Неопределенные перспективы для экономики Китая.

"Даже если Китай введет стимулирующие меры, может потребоваться время, прежде чем они положительно повлияют на спрос на нефть", – отметили аналитики.

Что будет с ценами на АЗС в Украине

В свою очередь аналитики delo.ua отмечают: в ближайшее время стоимость бензина в Украине может заметно измениться. Причем в сторону как удорожания, так и удешевления.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, все будет зависеть от стоимости нефти эталонной марки Brent.

Если она "несколько недель продержится у отметки 62 доллара/баррель", можно будет ожидать снижения цен на бензин на АЗС на 2 грн/л.

Если нефтяные котировки вернутся к значению 70 долларов/баррель, цены вырастут – в среднем на 1 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то де время, Евросоюз хочет снизить потолок цен на российскую нефть – с нынешних 60 до 50 долларов за баррель. С таким предложением ЕС намерен обратиться к странам-членам G7.

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