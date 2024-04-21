Мировой кризис изменит цены на шоколад в Украине: стало известно, на сколько подорожает

Мир столкнулся с критическим дефицитом какао из-за старения деревьев, распространения болезней и неблагоприятных климатических условий в Западной Африке – основном регионе снабжения. Эти условия уже привели к резкому скачку цен на какао на фьючерсных рынках. Так, в Украине и цены на шоколад могут удвоиться уже этим летом.

За прошлый год к началу марта цены на какао выросли более чем вдвое. Спекулянты, надеявшиеся на снижение цен, массово покидают рынок, говорится в материале Bloomberg.

Западная Африка, обеспечивающая около половины всего мирового снабжения какао, страдает от старения какао-деревьев и разрушительных заболеваний. Ухудшение погодных условий в Кот-д'Ивуаре и Гане стало последней каплей, что привело к значительным сбоям в производстве. Следовательно, цены на фьючерсы стремительно выросли на 70% с начала марта, достигнув рекордных показателей.

Глобальные производители шоколада уже ощущают последствия кризиса, с некоторыми заводами, закрытыми от Малайзии до Германии и Чикаго. Неудачи на рынке уже спровоцировали юридические иски против некоторых компаний. Рынок ожидает период нестабильности и риска с низкой ликвидностью.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, отпраздновать Пасху в 2024 году украинцам будет значительно дороже, чем в 2023-м. Стоимость стандартного набора продуктов для праздничного стола в этом году составит 1422,05 грн, что на 17,6% дороже, чем в прошлом.

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