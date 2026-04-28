Мирные переговоры зашли в тупик: что происходит с ценой на нефть на фоне событий между США и Ираном

На мировых рынках подорожала нефть. Утром 28 апреля июньские фьючерсы на марку Brent выросли на 1,41 доллара – до 109,64 доллара за баррель. А американская WTI с поставкой в июне прибавила 1,27 доллара и торговалась по 97,64 доллара за баррель. Причиной же этого в экспертной среде называют зашедшие в тупик мирные переговоры США и Ирана.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что по словам американского представителя,президент США Дональд Трамп остался недоволен последним предложением Ирана по прекращению войны.

"Тегеран дал понять, что не собирается обсуждать свою ядерную программу, пока не прекратятся боевые действия и не решится ситуация с судоходством в Персидском заливе. Недовольство Трампа фактически оставило конфликт в подвешенном состоянии", – говорится в сообщении.

Таким образом, констатируется, добиться разблокирования Ормузского пролива Иранрм не удалось. Как и снятия американской блокады с иранских портов.

"Рынок нефти зависит не столько от глобального спроса, сколько от дипломатического тупика. Пока дипломатия не приведёт к реальному возобновлению поставок, а не только к заявлениям, цены на нефть будут оставаться крайне изменчивыми и, скорее всего, продолжат расти в мае", – констатировали аналитики.

Ранее же отмечалось, что последние высказывания Трампа – в частности, его призыв открывать огонь на поражение по любой иранской лодке, устанавливающей мины в Ормузском проливе – наряду с его заявлениями о полном контроле над проливом, "продолжают подогревать высокие военные премии". Т.е., из-за страха военных действий и возможных перебоев с поставками трейдеры включают в окончательную стоимость нефти наценку.

Из-за этого, резюмируется, экономические риски оказались более высокими, чем предполагалось ранее. Ведь, по прогнозу:

в дальнейшем нефть продолжит дорожать;

стоимость нефтепродуктов будет оставаться высокой;

угроза возникновения серьезного дефицита на рынке никуда не денется.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, США не собираются продлевать исключение из санкций, позволяющее покупать российскую и иранскую нефть, которая уже находится в море. После ослабления санкций США Россия ежесуточно получала более 100 млн долларов дополнительных доходов от продажи нефти. Когда ограничения вернут, российский диктатор Владимир Путин может столкнуться с ростом бюджетного дефицита.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!