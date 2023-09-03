Минобороны судится со СМИ и Госаудитслужбой из-за 'яичного' скандала: что известно

Министерство обороны Украины решило судиться со СМИ и Государственной аудиторской службой после скандала с "яйцами по 17 гривен". Ведомство уже подало иск по защите деловой репутации в Хозяйственный суд Киева.

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В Миноброны требуют "опровергнуть недостоверную информацию, в частности, о якобы закупке яиц по 17 грн за штуку". Об этом в Facebook написал советник министра обороны Украины Алексей Копытько.

Ответчиками в иске указаны Госаудитслужба и издание, которое якобы было использовано для размещения неправдивой информации.

Копытько напомнил, что глава Госаудитслужбы Алла Басалаева в интервью СМИ рассказала, что Минобороны закупало яйца по 17 гривен за штуку (170 гривен за десяток). Однако, по его словам, в официальном акте об аудите Минобороны написано прямо противоположное.

"Чтоб доказать это, достаточно официально (!) опубликовать ТРИ АБЗАЦА текста из акта. Однако весь акт имеет гриф "ТАЄМНО". Гриф "таємно" может снять полностью или частично только орган, который его наложил. В данном случае – Госаудит", – пишет советник министра.

Именно для этого со стороны МО и был подан иск в суд, который имеет соответствующие полномочия и сможет по сути рассмотреть этот вопрос.

Напомним, что в январе этого года журналисты ZN обнародовали копию контракта, заключенного между Минобороны и компанией "Актив компани" по поставке продуктов питания в тыловые части ВСУ. Общая сумма контракта превышала 13 миллиардов гривен, а цены на продукты в нем (как то десяток яиц за 170 грн вместо 70 или картофель по 22 грн вместо 8 грн за килограмм) – вдвое или втрое превышали рыночные.

После этого компания "Актив компани" опровергла обвинения в завышении цен. А также назвала опубликованную в СМИ информацию об этом манипулятивной и направленной на дискредитацию и самой компании, и Минобороны.

В Минобороны тогда заявили, что сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, "распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение". А также сообщили, что обратятся в СБУ с требованием провести расследование и наказать тех, кто "распространяет заведомо ложные сведения, наносящие вред интересам обороны в особый период".

Как сообщал OBOZREVATEL, сверхвысокие цены на продукты питания для военных, по которым эти товары закупало Минобороны, упали только в июне после череды скандалов и общественного давления. Однако основа для этих схем в Минобороны продолжает действовать.

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