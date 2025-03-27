Министры показали свои обновленные зарплаты: сколько платят членам правительства

Среди министров, которые по состоянию на 26 марта опубликовали свои декларации, больше всего в прошлом году зарабатывал глава МВД Игорь Клименко. Его ежемесячная зарплата составляла 130 тысяч. грн и с 2023-го выросла на 23,98%.

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Об этом говорится из данных деклараций за 2024 год, опубликованных на сайте НАПК. На втором месте среди министров, показавших свои зарплаты, оказался глава Минздрава Виктор Ляшко. В 2024 году ежемесячно он зарабатывал 128 тыс. грн. При этом за год его зарплата выросла на 27,41% (самый существенный рост). На третьем месте оказался Олег Нимчинов, министр Кабинета Министров. Он в 2024 году в среднем зарабатывал 103 тыс. грн. Его зарплата выросла на 14,66%.

Андрей Сибига, министр иностранных дел, в 2024-м имел среднюю зарплату в размере 101,9 тыс. грн. При этом с января по апрель 2024-го он получал зарплату в качестве заместителя руководителя офиса президента, с апреля по сентябрь - был первым заместителем министра внешних дел, а уже с сентября прошлого года Андрей Сибига возглавляет МИД.

Другие министры, уже успевшие заполнить декларации, в прошлом году в среднем получали менее 100 тыс. грн. Все декларации чиновники должны опубликовать до 1 апреля 2025 года (за 2025 год).

Сколько зарабатывают нардепы

Народные депутаты продолжают декларировать заработную плату за 2024 год. Пока декларации показали 93 нардепа. Оказалось, что больше всего зарабатывают Стефанчуки. На первом месте по уровню заработной платы – спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (88,9 тыс. грн ежемесячно). На втором – его брат Николай Стефанчук (76,6 тыс. грн).

У Руслана Стефанчука за год (в 2024 по сравнению с 2025) зарплата выросла на 11%, а у его брата Николая – на 13%.

На третьем месте по уровню заработной платы оказался нардеп от ОПЗЖ Михаил Макаренко – ежемесячно получает в среднем 76,4 тыс. рублей. грн (в 2023 году было 64,7 тыс. грн). Такую же зарплату получает член "Батькивщины" Михаил Цымбалюк. Более 70 тыс. грн зарабатывают семь нардепов. Зарплату от 60 тыс. до 70 тыс. получают 33 нардепа. Зарплаты остальных парламентариев за прошлый год – менее 60 тыс. грн.

Больше зарплаты выросли у внефракционного Юрия Загороднего (на 27,1% до 67 тыс. грн), "слуги народа" Эллы Репиной (21,13% до 67 тыс. грн) и ее коллеги по фракции Татьяны Цыбы (17,74% до 65,2 тыс. грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, Марьяна Безуглая, нардепка от "Слуги народа", декларацию за прошлый год подала еще 26 февраля. В 2024-м парламентария ежемесячно зарабатывала 61,6 тыс. грн. За год ее зарплата выросла на 11,4% (в среднем 54,6 тыс. грн. в 2023-м).

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