Минэнерго приказало 'Укрэнерго' и участникам рынка провести взаимное погашение старых долгов до мая 2024 года

Министерство энергетики Украины требует от участников рынка электроэнергии и компании "Укрэнерго" принять меры по уменьшению взаимной задолженности между участниками рынка электроэнергии, возникшей в период с января 2020 года по ноябрь 2023 года.

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Об этом говорится в приказе министерства.

"Укрэнерго" с участниками рынка электроэнергии принять меры по уменьшению взаимной задолженности за январь 2020 – ноябрь 2023, по договорам об урегулировании небалансов электрической энергии и договорам об участии в балансирующем рынке путем зачисления встречных однородных требований", – говорится в документе.

"Рекомендовать участникам рынка электрической энергии с оператором системы передачи принять меры по уменьшению взаимной задолженности, образовавшейся с 01 января 2020 года по 30 ноября 2023 года...путем зачисления встречных однородных требований, о чем заключить и подписать соответствующие соглашения (акты) с оператором системы передачи", – отмечает Минэнерго.

Также сообщается, что компания должна обеспечить реализацию мер по уменьшению своей задолженности перед участниками рынка электроэнергии за январь 2020 – ноябрь 2023, по договорам о предоставлении вспомогательных услуг по регулированию частоты и активной мощности, по договорам о предоставлении вспомогательных услуг (для обеспечения регулирования частоты и активной мощности в ОЭС Украины).

Приказ действует до 30 апреля 2024 г. и до этого периода компания обязана отчитываться перед Министерством энергетики и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг по выполнению этого приказа и уменьшению задолженности.

Ранее президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы, где самыми приоритетными к решению Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей. компаниям около 50 млрд. грн.