Минэнерго отметило энергетиков ДТЭК государственными наградами

Министр энергетики Украины Герман Галущенко наградил государственными наградами четырех энергетиков ДТЭК Одесские электросети за личный вклад каждого в обеспечение украинцев светом во время войны.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"Четырех энергетиков ДТЭК Одесские электросети наградили за личный вклад в возобновление сетей после боевых действий и обеспечения деятельности энергосистемы в условиях военного времени", - говорится в нем.

Отмечается, что министр энергетики и глава Одесской ОВА Олег Кипер поблагодарили коллектив компании за героическую работу в условиях военного времени в регионе, а также за помощь в возвращении света в дома украинцев в других областях.

"Мы понимаем, какие вызовы нам предстоят. Однако, уверен, что мы выстоим благодаря преданному труду наших энергетиков — тех, кто несет свет, тех, кто каждый раз доказывает, что у врага нет никаких шансов уничтожить нашу энергосистему. Поэтому хочу отметить и поблагодарить каждому из вас за тот труд, который вы делаете для людей", - подчеркнул министр.

Ранее энергетики ДТЭК получили награду президента за ликвидацию последствий массированных ракетных ударов.