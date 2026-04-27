Миллионы наличных и 1000 кубов леса: в Украине разоблачили теневую схему экспорта древесины

На Буковине разоблачили масштабную схему незаконного экспорта неучтенной древесины в Молдову, в рамках которой лес оформляли по поддельным документам и вывозили за границу под видом легальной продукции. Во время обысков изъяли около 1000 кубометров леса, крупные суммы наличных и документы на общую сумму около 10 миллионов гривен.

Видео дня

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ). По данным следствия, организатором незаконной схемы стал руководитель одного из частных предприятий, который в течение 2024-2025 годов наладил системную закупку неучтенной древесины.

Речь шла о лесоматериалах, которые не проходили официального учета и не имели законного подтверждения происхождения. Чтобы придать такой древесине "легальный" вид, использовали поддельные документы о ее происхождении. После этого древесину оформляли как законную продукцию и вывозили за пределы Украины, в частности в Молдову.

Фактически схема позволяла не только обходить контроль за вырубкой леса, но и получать значительную прибыль от экспорта сырья за границу. Правоохранители установили, что организатор действовал не самостоятельно. К незаконной деятельности были привлечены предприниматели, работники лесничества, а также водители, которые обеспечивали перевозку незаконно заготовленного леса.

Именно работники отрасли помогали оформлять необходимые документы, а транспортное звено обеспечивало логистику для дальнейшего вывоза древесины. 22 апреля 2026 года в Черновицкой области правоохранители провели масштабную спецоперацию.

Одновременно состоялось 26 обысков на деревообрабатывающих предприятиях, в складских помещениях, офисах, транспортных средствах, а также по местам жительства лиц, которых считают причастными к незаконному экспорту. Во время следственных действий были изъяты значительные объемы лесоматериалов – около 1000 кубометров кругляка.

Кроме самого леса, правоохранители нашли товарно-транспортные документы, специальные бирки для маркировки продукции, черновую бухгалтерию, мобильные телефоны и видеорегистраторы, которые могут содержать важные доказательства деятельности схемы. Отдельное внимание следствия привлекли крупные суммы наличных, найденные во время обысков:

более 48 тысяч евро;

4,5 тысячи долларов США;

более 500 тысяч гривен.

Вместе со стоимостью изъятой древесины и другого имущества общая сумма изъятого оценивается примерно в 10 миллионов гривен. Именно эти средства могут быть доказательством масштабов незаконного оборота и доходов от теневого экспорта.

Сейчас двум руководителям частных предприятий из лесной и деревообрабатывающей отрасли уже сообщено о подозрении. Им инкриминируют правонарушения по части 2 статьи 201-1 Уголовного кодекса Украины, которая касается незаконного перемещения лесоматериалов через таможенную границу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!