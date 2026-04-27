Миллионы наличных и 1000 кубов леса: в Украине разоблачили теневую схему экспорта древесины
На Буковине разоблачили масштабную схему незаконного экспорта неучтенной древесины в Молдову, в рамках которой лес оформляли по поддельным документам и вывозили за границу под видом легальной продукции. Во время обысков изъяли около 1000 кубометров леса, крупные суммы наличных и документы на общую сумму около 10 миллионов гривен.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины (ОГПУ). По данным следствия, организатором незаконной схемы стал руководитель одного из частных предприятий, который в течение 2024-2025 годов наладил системную закупку неучтенной древесины.
Речь шла о лесоматериалах, которые не проходили официального учета и не имели законного подтверждения происхождения. Чтобы придать такой древесине "легальный" вид, использовали поддельные документы о ее происхождении. После этого древесину оформляли как законную продукцию и вывозили за пределы Украины, в частности в Молдову.
Фактически схема позволяла не только обходить контроль за вырубкой леса, но и получать значительную прибыль от экспорта сырья за границу. Правоохранители установили, что организатор действовал не самостоятельно. К незаконной деятельности были привлечены предприниматели, работники лесничества, а также водители, которые обеспечивали перевозку незаконно заготовленного леса.
Именно работники отрасли помогали оформлять необходимые документы, а транспортное звено обеспечивало логистику для дальнейшего вывоза древесины. 22 апреля 2026 года в Черновицкой области правоохранители провели масштабную спецоперацию.
Одновременно состоялось 26 обысков на деревообрабатывающих предприятиях, в складских помещениях, офисах, транспортных средствах, а также по местам жительства лиц, которых считают причастными к незаконному экспорту. Во время следственных действий были изъяты значительные объемы лесоматериалов – около 1000 кубометров кругляка.
Кроме самого леса, правоохранители нашли товарно-транспортные документы, специальные бирки для маркировки продукции, черновую бухгалтерию, мобильные телефоны и видеорегистраторы, которые могут содержать важные доказательства деятельности схемы. Отдельное внимание следствия привлекли крупные суммы наличных, найденные во время обысков:
- более 48 тысяч евро;
- 4,5 тысячи долларов США;
- более 500 тысяч гривен.
Вместе со стоимостью изъятой древесины и другого имущества общая сумма изъятого оценивается примерно в 10 миллионов гривен. Именно эти средства могут быть доказательством масштабов незаконного оборота и доходов от теневого экспорта.
Сейчас двум руководителям частных предприятий из лесной и деревообрабатывающей отрасли уже сообщено о подозрении. Им инкриминируют правонарушения по части 2 статьи 201-1 Уголовного кодекса Украины, которая касается незаконного перемещения лесоматериалов через таможенную границу.
