"Метинвест" вошел в топ-10 лучших работодателей Украины в 2026 году

Компания "Метинвест" вошла в рейтинг 100 лучших работодателей Украины 2026 года, а директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Татьяна Петрук вошла в топ-15 лучших HR-директоров страны. Рейтинг составили журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал delo.ua.

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В рейтинг вошли компании, которые демонстрируют системный подход к работе с персоналом, развивают программы привлечения, адаптации и удержания сотрудников, поддерживают команды в условиях кадрового дефицита и укрепляют бренд работодателя. В первую десятку также вошли Kernel, ДТЭК, "Киевстар", Farmak, группа "Нафтогаз", ПриватБанк, McDonald's в Украине, "АрселорМиттал Кривой Рог" и Imperial Tobacco (Imperial Brands).

Отдельно издание составило рейтинг HR-директоров: изначально в лонг-лист вошло более 100 кандидатов, представлявших компании из различных секторов экономики. Победителей определяли на основе оценок экспертного жюри и результатов открытого онлайн-голосования. В результате директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук заняла 15-е место в рейтинге 50 лучших HR-директоров Украины.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию неоднократно называли лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Кроме того, вуз компании "Метинвест Политехника" предлагает ветеранам льготный поступление на перспективные инженерные специальности: в вуз их принимают без экзаменов, только по результатам собеседования.