'Метинвест' развил уникальную экосистему реинтеграции ветеранов: 80% демобилизованных возвращаются к работе

Группа "Метинвест" внедрила комплексную экосистему реинтеграции ветеранов, которая включает психологическую поддержку, помощь семьям и профессиональную адаптацию. Благодаря этому около 80% демобилизованных сотрудников возвращаются на работу после службы, говорят в компании.

По словам директора по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом компании Татьяны Петрук, масштаб программы определяется также количеством привлеченных в армию работников: сейчас более 8 тысяч сотрудников компании служат в ВСУ, а всего с 2014 года этот опыт имеют около 11 тысяч специалистов. Уже около тысячи ветеранов вернулись к работе в компании, и этот процесс продолжается.

В компании отмечают: реинтеграция рассматривается значительно шире, чем просто трудоустройство. "Ветеран возвращается не только на рабочее место, но и в гражданскую жизнь в целом", – объяснила Петрук. Именно поэтому ключевой акцент сделан на психологической поддержке, подготовке команд к принятию коллег после службы, и создании безопасной рабочей среды.

Особое внимание уделяют семьям военных, поскольку процесс адаптации, по оценке компании, проходит не только сам ветеран, но и его близкие. Для них предусмотрены консультации и доступ к социальной поддержке.

Важной частью системы является и профессиональная адаптация. В случаях, когда из-за ранения или других обстоятельств работник не может вернуться на предыдущую должность, компания предлагает переквалификацию, изменение карьерного направления и адаптацию рабочих мест. Также применяются гибкие форматы занятости.

По словам представительницы компании, более 10% ветеранов, которых трудоустраивает "Метинвест", ранее не работали в группе. Это свидетельствует о том, что программа реинтеграции одновременно выполняет и функцию привлечения новых кадров в условиях дефицита рабочей силы.

Как известно, компания "Метинвест" Рината Ахметова стала победителем международной премии Brilliance Awards в номинации Corporate Wellness – за создание масштабной экосистемы реинтеграции ветеранов и программы поддержки военных и их семей.