'Метинвест' присоединилась к печати 3D-дома для семьи военного: проект реализован впервые в Украине

Вблизи Ирпеня завершилось строительство первого в Украине жилого дома, напечатанного с помощью первого украинского строительного 3D-принтера компании 3D UTU. Он стал новым домом для семьи Березовых, которая потеряла свой дом и отца семьи из-за войны. Проект реализовали благодаря инициативе "Объединенные ради помощи" БФ "Объятия нации". К проекту присоединилась Группа "Метинвест": она бесплатно поставила более 20 тонн продукции со складов сбытовой компании "Метинвест" СМЦ. Эта сталь стала основанием фундамента, стен и перекрытия дома.

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В 2022 году семья Березовых пережила двойной удар – глава семьи Ярослав Березов погиб в боях под Бахмутом, а дом был уничтожен россиянами еще во время оккупации Ирпеня.

"Новое здание семьи Березовых построено на месте разрушенного врагом. Это не просто сооружение. Это символ надежды на новую жизнь, которой так заслуживает эта семья. И очень символично, что накануне сдачи дома две недели назад в их семье произошло счастливое событие – родился новый маленький украинец!" – делится Инна Фурман, СЕО 3D UTU и руководительница БФ "Обними нации".

Дом площадью 130 м² напечатали за 58 моточасов. Для строительства использовали 72 тонны специальной цементно-песчаной смеси быстрого застывания.

"Метинвест" очень тесно связан с ВСУ: мы производим оборудование для фронта, строим фортификации. Более 8000 наших сотрудников на фронте. Строительство дома для семьи павшего солдата – это пилотный проект для строительства будущего в новых форматах, которые, я уверен, будут распространяться по всей Украине рядом со стальным строительством. Мы готовы поставлять сталь для восстановления Украины в тех объемах, которые потребуются нашему государству" – говорит Олег Давыденко, директор департамента корпоративных коммуникаций Группы "Метинвест".

Планировка дома учитывает все нормативные требования к жилью и современные представления о комфорте и домашнем уюте: просторная гостиная, 3 спальни, кухня-студия, а также ряд бытовых помещений имеют все необходимые коммуникации и полностью готовы к проживанию семьи.

Напомним, компания "Метинвест" Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, в I полугодии 2024 увеличила уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 56% против I полугодия 2023 года – до 9,9 млрд грн.