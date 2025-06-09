'Метинвест' представил новый дом-конструктор: быстро строится и имеет 50 вариаций

Компания "Метинвест" представила универсальный стальной социальный дом– новый продукт в концепции "Стальная мечта", которая разрабатывает дома на основе prefab-решений – предварительно изготовленных стальных элементов сооружений. Проект представил директор программ инжиниринговой компании "Метинвест Сичсталь" Сергей Ткаченко на Украинском строительном конгрессе (UBC) в Киеве.

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Новый дом-конструктор состоит из различных секций, прямых, угловых и поперечных, и может иметь разное количество этажей. Проект предлагает пять типов секций и два варианта планировки: "смарт" – для максимально эффективного использования пространства, и "стандарт" – для классического комфорта. Дома могут иметь от 5 до 9 этажей и около 50 вариантов секций.

В основе технологии – прочный и легкий металлический каркас, а также специальные сборные панели для стен и перекрытий. Фундамент делают на сваях или столбах. Такая технология обеспечивает точность, скорость и качество строительства. Все модули изготавливают заранее на заводе, доставляют на стройплощадку и собирают на месте. Это позволяет быстро строить и менять конфигурацию дома в зависимости от потребностей.

Более 70% работ по изготовлению стального каркаса выполняются на заводах, что гарантирует высокое качество. Эта технология – основа концепции "Стальная мечта" для быстрого восстановления жилья и социальных объектов, и уже сейчас она используется для разработки или адаптации концепций кварталов в Василькове Киевской области для переселенцев из Мариуполя, в Глухове и Тростянце Сумской области, а также в Гоще Ровенской области для переселенцев из Бахмута.

По словам руководителя внешних проектов "Метинвест Сичстали" Татьяны Скрипки, в этом году специалисты "Стальной мечты" бесплатно разработают самую масштабную в истории проекта концепцию хаба "Луганск-Сити". Она должна объединить переселенцев из основных городов Луганщины и предусматривает создание полноценной среды для жизни: с развитой инфраструктурой, рабочими местами и социальным жильем.

"Стальная мечта" для нас имеет большое значение. Луганская область очень пострадала в войне, 200 тысяч наших жителей вынуждены стать внутренне перемещенными лицами. Благодаря "Стальной мечте" мы получаем новую точку опоры для нашей веры и движемся вперед", – говорит заместитель директора Департамента международной технической помощи Луганской ОГА Евгений Цымбал.

По словам заместителя председателя Бахмутской МВА Александра Марченко, сотрудничество со "Стальной мечтой" началось с разработки концепции восстановления кварталов Бахмута на площади 87 гектаров для 17 тысяч человек.

"Затем появился проект "Стальная мечта. Гоща". Двигаемся сейчас в направлении строительства квартала в Ровенской области именно для бахмутчан. Это квартал на 3500 человек: 22 дома, школа, детский сад, инфраструктура, благоустройство. Все, что нужно для комфортной жизни счастливых людей", – сказал он.

Как известно, компания "Метинвест" Рината Ахметова разработала концепцию восстановления страны "Стальная мечта", которая предусматривает готовые проекты на основе prefab-решений – предварительно изготовленных стальных элементов сооружений. Специалисты разработали более 200 готовых проектов зданий на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов: каркаса, модуля и платформы. Все проекты содержат полный пакет документов: смету, графики строительства, планировку и технические решения.