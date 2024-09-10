'Метинвест' назвали одним из крупнейших инвесторов Украины за время войны

Одно из ведущих украинских изданий NV определило ТОП-50 крупнейших компаний-инвесторов, за 2,5 года вместе вложивших в экономику Украины более 224 млрд грн. Эти средства пошли преимущественно на восстановление активов или на развитие давно запланированных проектов. В тройку лидеров рейтинга вошли исключительно украинские компании – ДТЭК и "Метинвест" Рината Ахметова, а также МХП. В пятерке крупнейших – Эпицентр и Киевстар.

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Группа "Метинвест" стала одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику с 24 февраля 2022 года, потратив на CAPEX с учетом совместных предприятий более 28,1 млрд гривен, по данным издания.

В 2022-2023 годах "Метинвест" инвестировал в запуск новых рядов по добыче коксующегося угля в Покровской угольной группе, ремонты коксовых батарей для сохранения производства кокса на "Каметстале" и доменных печей на "Запорожстали" и той же "Камет" капитальный ремонт основного технологического оборудования – прокатных станов на "Запорожстали".

"Металлургия, а вместе с ней и "Метинвест", были и остаются опорой экономики Украины. Мы производим сталь для восстановления разрушенной инфраструктуры, стальную продукцию для ВСУ, осуществляем экспорт украинской продукции по всему миру, что позволяет обеспечивать валютные поступления в страну, платить весомые налоги. Все нуждается в непрерывных инвестициях в наши активы, которые не прекращались ни на день с начала полномасштабной войны", – говорит СЕО Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Для формирования рейтинга редакция NV направила запросы более 160 крупным компаниям, действующим на национальном рынке, с просьбой озвучить размер капитальных инвестиций в украинские активы и сумму сделки по покупке активов в Украине (если таковые были) за последние два с половиной года. На основании полученных данных составлен рейтинг из 50 компаний, ранжированных по размеру инвестиций в гривне. Издание не учитывало данные госкомпаний и частных бизнесов, против владельцев которых выдвинуты обвинения в Украине.

Напомним, "Метинвест" Ахметова за полгода заплатил в бюджет 10 миллиардов гривен налогов: сумма выросла на 56% по сравнению с I полугодием 2023 года. Больше денег "Метинвест" перечислил как плату за пользование недрами – 2,9 млрд грн. На втором месте – единый социальный взнос в размере 1,8 млрд грн., на третьем – 1,7 млрд грн. налога на доходы физических лиц. Также украинские предприятия "Метинвеста" в январе-июне 2024 года уплатили 1,4 млрд грн налога на прибыль, что на 26% больше, чем в январе-июне 2023 года.