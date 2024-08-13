Медведчук и Марченко потеряют леса на берегу реки под Киевом: землю вернут Украине

Украина возвращает в государственную собственность земли на Киевщине на берегу реки Стугна. Это участки лесохозяйственного назначения площадью 35 га и стоимостью более 840 млн грн. Речь идет об имуществе предателя Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которое передадут государству.

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Так, право на земельные участки отстояла в суде Киевская областная прокуратура. Имена Медведчука и Марченко в официальных сообщениях не указаны, однако, как стало известно OBOZ.UA из собственных источников, речь идет именно об этих лицах.

Отмечается, что государству вернутся земли, которые находились в собственности компаний, связанных с экс-лидером уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. Участки расположены в Обуховском районе на берегу реки Стугна – правом притоке Днепра.

Прокурорам удалось доказать в суде, что районная государственная администрация противоправно продала эти земли коммерческим структурам под размещение объектов для культурно-оздоровительных и рекреационных целей. На то время распоряжаться такими участками имел право исключительно Кабинет министров.

"Собственниками земельных участков стали юридические лица, связанные с бывшим народным депутатом, сооснователем политической партии ОПЗЖ. Конечным бенефициаром одного из обществ является его супруга, к которой применены санкции", – отметил заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры Игорь Грабец.

Таким образом, учитывая нарушение требований законодательства, областная прокуратура обратилась в суд. После этого Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность земель Медведчука и Марченко.

Как сообщал OBOZ.UA, также Украина заработает миллионы на элитном Maybach Медведчука и его коллекции часов. Это имущество изменника реализуют через открытые аукционы.

Ранее АРМА также продало квадроцикл и багги Медведчука. Выручить удалось почти миллион гривен.

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