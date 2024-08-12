Украина заработает миллионы на элитном Maybach Медведчука и его коллекции часов: как они выглядят. Фото

Украина продает на аукционе элитный автомобиль Maybach и коллекционные часы коллаборанта Виктора Медведчука. Общая стоимость всех лотов превышает 12 млн грн, среди них есть экземпляры с портретом Оксаны Марченко и с Кремлем.

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Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). "Агентство продолжает реализацию имущества, преступного приобретенного предателем Украины Виктором Медведчуком", – говорится в сообщении.

В частности, приобретенный Медведчуком автомобиль Maybach уже реализуется на платформе Prozorro.Продажи. Сбор документов для участия в аукционе продлится до 14 августа.

"Сейчас стартовая цена лота (авто. – Ред.) составляет почти 1,77 млн грн без НДС... Участие в торгах могут принять все желающие, кроме лиц, связанных с государством-агрессором", – отметили в АРМА.

Как свидетельствовали документы, ранее размещенные на сайте АРМА, речь идет об авто "Maybach модель 57", государственный номерной знак АА 8919 ММ, VINWDB2400781A000458. Отмечалось, что авто находится в исправном техническом состоянии (аккумулятор заряжен, двигатель работает).

Ориентировочный пробег – 81 312 км. Владельцем авто 2003 года выпуска является ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур".

"Автомобиль не имеет значительных царапин, вмятин и других внешних повреждений. Находится на практически новой зимней резине марки Nokian hakkapeliitta. Салон автомобиля выполнен с использованием натуральной кожи и древесины. Актив находится на территории штрафной площадки", – говорилось в описании лота.

Также уже была получена оценка 20 коллекционных наручных часов. Среди них самыми дорогими оценщиками признаны часы:

Breguet 4416K – почти 1,86 млн грн;

Patek Philippe – более 1,27 млн грн.

"Общая сумма оценки всей коллекции часов – 10,6 млн грн. Уже вскоре этот актив будет выставлен для реализации на Prozorro", – подсчитали в АРМА.

В целом на продажу будут выставлены часы марок Rolex, Cartier, Breguet, Dolce & Gabbana, Frank Muller, Patek Phlippe, Vacheron Constantin, Gold Time. Среди необычных моделей:

Parmigiani Fleurier с изображением на циферблате Оксаны Марченко ;

; наручные часы "Москва Кремль";

часы с надписью на циферблате "Госрезерв Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее АРМА продало квадроцикл и багги Медведчука. Выручить удалось почти миллион гривен.

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