McDonald's возвращается в Россию? Компания снова зарегистрировала в РФ собственный бренд

Американская корпорация McDonaldʼs, которая официально вышла с российского рынка в 2022 году, зарегистрировала в РФ бренд "Макдоналдс". Впрочем, это не обязательно означает ее возвращение в страну-агрессора.

Решение о регистрации бренда приняла Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент). Речь идет именно о товарном знаке названия и логотипа с фирменной буквой M, которые зарегистрировали по классам программное обеспечение, офисные принадлежности, одежда, продукты, кофе, вода, услуги ресторанов.

McDonald's возвращается в РФ?

McDonald's еще в декабре 2024-го подала ряд заявок на регистрацию в России собственных товарных знаков и логотипов – в частности продуктов, ресторанных услуг, одежды, ПО и других. В ноябре 2025-го семь из них были зарегистрированы:

"Биг тейсти";

"Квотер паундер";

"Роял Чизбургер";

McFresh;

McFlurry;

Big Mac;

"МакДоставка"

Срок окончания действия товарных знаков истечет в декабре 2034 года. В прошлом году в McDonaldʼs это объяснили процедурными потребностями.

В компании заверили, что придерживаются принципов открытости и прозрачности, и назвали интеллектуальную собственность одним из самых ценных активов своего бренда. Поэтому компания регулярно обновляет права на свои торговые марки во всем мире, включая те страны, где пока не ведет никакой коммерческой деятельности.

Это нужно, чтобы обезопасить бренд и не позволить сторонним бизнесам или лицам, в частности в России, использовать торговые марки компании в своих интересах

Что предшествовало

McDonaldʼs был одним из первых международных бизнесов, который осудил российскую вооруженную агрессию против Украины и покинул рынок РФ, объявив о продаже сети в мае 2022 года. Тогда в компании это назвали свидетельством верности своим ценностям.

После этого рестораны сети переименовали на "Вкусно – и точка", незначительно изменив меню. Они продолжили работать в тех же помещениях, в которых работали в Украине клиенты McDonaldʼs смогут заказывать любимые блюда дистанционно – через мобильное приложение. Это стало возможным благодаря новой услуге – мобильный заказ.

