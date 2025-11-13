McDonald's запустил в Украине новую услугу: инструкция как воспользоваться
Украинские клиенты сети фастфуд-заведений McDonald's смогут заказывать любимые блюда дистанционно – через мобильное приложение. Это стало возможным благодаря новой услуге – мобильный заказ.
Об этом сообщили в пресс-службе компании. Сделать такой заказ можно заранее, но оплачивать его советуют уже непосредственно возле ресторана. Кроме того, есть несколько опций, как его забрать.
Инструкция для мобильного заказа
- В приложении перейдите в раздел "Заказ".
- Выберите заведение, в котором хотите сделать заказ.
- Выберите продукты и способ получения: в зоне выдачи заказов, за столом или на МакДрайв.
- Выберите способ оплаты и введите нужные данные.
- Если указано верно, нажмите "Подтвердить и оплатить".
- После этого средства будут списаны, а на электронную почту придет подтверждение (фискальный будет предоставлен вместе с заказом).
- Остается только ожидать заказ.
Важные детали
- Оплаченные заказы изменить невозможно.
- Заказ будет приготовлен уже через 3-5 минут.
- Через 10 минут после готовности, если заказ не забрать, он будет утилизирован – средства за него не будут возвращены.
- Чтобы забрать заказ через МакДрайв, есть 2 часа – если за это время не забрать блюда, средства автоматически вернутся на счет.
Методы оплаты
- Кредитная или дебетовая карта (Visa/MasterCard).
- Apple Pay.
- Оплата с помощью Google Pay временно недоступна.
Следует отметить, что с 28 октября функцию запустили в тестовом режиме в четырех киевских ресторанах. Теперь ею можно воспользоваться в остальных заведениях по всей стране. Но в McDonaldʼs предупредили, что в отдельных заведениях обслуживание за столиком работает только при наличии специальных табличек с номерами и QR-кодами.
