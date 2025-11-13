McDonald's запустил в Украине новую услугу: инструкция как воспользоваться

Украинские клиенты сети фастфуд-заведений McDonald's смогут заказывать любимые блюда дистанционно – через мобильное приложение. Это стало возможным благодаря новой услуге – мобильный заказ.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Сделать такой заказ можно заранее, но оплачивать его советуют уже непосредственно возле ресторана. Кроме того, есть несколько опций, как его забрать.

Инструкция для мобильного заказа

В приложении перейдите в раздел " Заказ ".

". Выберите заведение , в котором хотите сделать заказ.

, в котором хотите сделать заказ. Выберите продукты и способ получения : в зоне выдачи заказов, за столом или на МакДрайв.

: в зоне выдачи заказов, за столом или на МакДрайв. Выберите способ оплаты и введите нужные данные.

и введите нужные данные. Если указано верно, нажмите "Подтвердить и оплатить".

После этого средства будут списаны , а на электронную почту придет подтверждение (фискальный будет предоставлен вместе с заказом).

, а на электронную почту придет подтверждение (фискальный будет предоставлен вместе с заказом). Остается только ожидать заказ.

Если ошибочно было выбрано не то заведение, следует обратиться в службу поддержки через контактную форму в приложении. Для этого следует выбрать тему обращения "Мобильный заказ", заполнить все поля и кратко описать проблему.

Важные детали

Оплаченные заказы изменить невозможно.

Заказ будет приготовлен уже через 3-5 минут.

Через 10 минут после готовности, если заказ не забрать, он будет утилизирован – средства за него не будут возвращены .

. Чтобы забрать заказ через МакДрайв, есть 2 часа – если за это время не забрать блюда, средства автоматически вернутся на счет.

Методы оплаты

Кредитная или дебетовая карта (Visa/MasterCard).

Apple Pay.

Оплата с помощью Google Pay временно недоступна.

Следует отметить, что с 28 октября функцию запустили в тестовом режиме в четырех киевских ресторанах. Теперь ею можно воспользоваться в остальных заведениях по всей стране. Но в McDonaldʼs предупредили, что в отдельных заведениях обслуживание за столиком работает только при наличии специальных табличек с номерами и QR-кодами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в июле в украинских соцсетях распространилась информация о том, что из McDonald's в Украине полностью исчезнут трубочки для напитков. Однако это не совсем правда – в компании заявили, что действительно начинают постепенный отказ от трубочек, но пока они останутся для некоторых напитков, а также, вероятно, в заказах с доставкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!