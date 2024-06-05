McDonald's проиграл суд и потерял эксклюзивные права на товарный знак: что известно

Генеральный суд ЕС постановил, что McDonald's потеряла свою торговую марку "Big Mac" для продуктов из птицы в пользу ирландского конкурента Supermac's, поскольку не смогла доказать ее надлежащего использования. Это решение может повлиять на стратегию McDonald's в Европе и открыть новые возможности для расширения Supermac's.

Об этом пишет Financial Times. Конфликт между McDonald's и ирландской сетью Supermac's продолжается уже несколько лет.

В 2017 году Supermac's обратилась в Управление интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) с требованием отменить регистрацию торговой марки Big Mac для McDonald's, утверждая, что компания не использовала ее должным образом в течение последних пяти лет. В 2019 году EUIPO удовлетворило этот запрос, что явилось первым серьезным ударом по позициям McDonald's.

В среду Генеральный суд ЕС подтвердил решение EUIPO, постановив, что McDonald's действительно не смогла доказать надлежащее использование торговой марки Big Mac для продуктов из птицы. Это решение еще можно обжаловать, но сейчас оно обязательно для выполнения.

Потеря торговой марки Big Mac для продуктов из птицы может оказать значительное влияние на стратегию развития McDonald's в Европе. Компания рискует потерять часть рынка, особенно в странах, где конкуренция со стороны местных сетей быстрого питания особенно жесткая. Важно отметить, что McDonald's остается владельцем торговой марки "Big Mac" для других категорий продуктов, но потеря прав на использование этой марки для продуктов из птицы может заставить компанию пересмотреть свою продуктовую линейку.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение открыть заведения на автозаправочных станциях. Это станет следующим шагом после появления ресторанов сети на автотрассах.

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