McDonald's откроет сразу несколько новых ресторанов в Украине: названы города

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена открыть в 2024 году в Украине 6 новых заведений. В частности, ожидается, что новые рестораны появятся в Ужгороде и Черновцах.

Об этом сообщила CEO McDonald's Ukraine Юлия Бадритдинова. Она отметила: также планируется открытие новых заведений в городах-спутниках Киева.

"Ужгород и Черновцы – единственные областные центры, где нет McDonald's. В этом году там откроемся. Планируем развиваться и в сателлитах Киева", – говорится в сообщении.

При этом Бадритдинова отметила: в 2023 году McDonald's инвестировал в открытие новых и обновление старых ресторанов 1 млрд грн. Которые предоставил головной офис компании в США.

Почему это важно

После начала полномасштабного вторжения России McDonald's закрыл все свои заведения в Украине. Компания объяснила, что сделала это из соображений безопасности.

Однако уже с сентября 2022 года McDonald's возобновил работу более чем 60% ресторанов в центре и на западе страны, что было воспринято многими украинцами как один из важных признаков того, что ситуация с безопасностью в стране налаживается. Примечательно, что к переговорам об открытии ресторанов присоединился даже украинский МИД.

Более того, в 2023-м компания начала открывать свои рестораны недалеко от крупных автотрасс Украины. Общая площадь таких заведений составила более 1500 кв. м.

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В то же время один из крупнейших маркетплейсов Турции – Hepsiburada – решил выйти на украинский рынок. Впрочем, сначала в тестовом формате. Однако если его результаты будут удовлетворительными, произойдет полноценный заход компании в Украину. Причем там готовы к этому шагу, даже несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну, развязанную Россией.

По данным Bloomberg, выход на украинский рынок является для Hepsiburada частью долгосрочной стратегии восстановления после падения цен на ее акции с момента выхода на Nasdaq в 2021 году. При этом подчеркивается: в самой компании называют Украину "сложным, но важным рынком для Турции". Кроме того, там довольно оптимистично настроены касательно послевоенного восстановления страны.

"Для нас это стратегическая инвестиция. В будущем Украина нормализуется, и мы хотим быть к этому готовы. ...Украина уже предоставляет [определенные] возможности – учитывая проблемы, с которыми ее жители сталкиваются при поиске товаров как внутри страны, так и когда прибегают к трансграничным перевозкам с увеличенными сроками доставки", – объяснили в Hepsiburada.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2023 года в Печерском районе Киева для посетителей открыл свои двери новый ресторан McDonald's. Он находится на бульваре Михновского, возле транспортной развязки у моста Патона.

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