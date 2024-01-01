В Киеве открыли 101 ресторан McDonald's: где находится. Фото и подробности

В Печерском районе Киева в воскресенье, 31 декабря, для посетителей открыл свои двери новый ресторан McDonald's. Он находится на бульваре Михновского, возле транспортной развязке у моста Патона.

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Об этом сообщили в пресс-службе сети. Это уже 101-е заведение сети, работающее в Украине.

"31 декабря сеть заведений быстрого питания McDonald's открыла новый ресторан в Киеве. Он находится на транспортной развязке у моста Патона, на бульваре Николая Михновского, 33-А", – говорится в сообщении.

Площадь 444 м² может вместить до 84 гостей в зале и 36 на террасе. Ресторан и доставка McDelivery будут работать с 07:00 до 22:00, а McDrive – с 07:00 до 23:00.

Как отметили СМИ, новое заведение расположено на месте бывшего культового ресторана индийской кухни New Bombay Palace, который находился на развязке у моста Патона еще с 2001 года. Заведение начиналось как небольшой трактир у трамвайного кольца (этот вид транспорта, к сожалению, был убран с моста 2004 года). Однако заведение разрасталось год от года, меняло интерьер, в конце концов остановившись на массивной королевской мебели ручной работы, произведениях искусства родом из Индии, позолоченных узорах и т.д.

Напомним, ранее американская McDonald's Corp. объявила об изменении рецептов приготовления бургеров. В компании уверяют: они будут незначительны и коснутся, в частности, булочки и приготовления котлет. Цены же в этой связи менять не планируют.

Как сообщал OBOZ.UA, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла первый в Украине загородный филиал. Она расположена на трассе Киев – Чоп, на отрезке Киев – Житомир. Открытие заведения ознаменовало начало реализации стратегии компании в Украине. По сути такие точки будут конкурировать с сетями АЗС.

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