Массовые увольнения в одном из крупнейших техногигантов: что происходит в компании Цукерберга

В компании Meta Platforms начались увольнения сотрудников во многих подразделениях. Сокращения не обошли стороной Instagram, WhatsApp и Reality Labs.

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Об этом сообщает The Verge. При этом издание утверждает, что речь идет не о массовом сокращении персонала, а, скорее, о реструктуризации отдельных команд.

Точное количество уволенных сотрудников не приводится, но отмечается, что масштаб сокращений в Meta невелики. Некоторые из них сообщили об этом в соцсетях – среди них оказалась и Джейн Вонг, которая известна тем, что сообщала о новых функциях Facebook и Instagram до их официального анонса.

"Сегодня состав нескольких команд в Meta был пересмотрен для обеспечения расходования ресурсов долгосрочным стратегическим целям и стратегии местоположения. В результате некоторые команды переместили в другие места, а некоторых сотрудников перевели на другие позиции", – заявил представитель компании Дэйв Арнольд.

Это уже не первый раунд увольнений в Meta. В начале этого года небольшое сокращение рабочих мест произошло в подразделении Reality Labs, а в 2022 году были уволены 11 тыс. сотрудников Meta из-за стагнации компании в результате COVID-пандемии. Позже, в марте 2023 года глава Meta Марк Цукерберг объявил о поэтапном сокращении еще 10 тыс. человек в рамках провозглашенного им "года эффективности".

На прошлой неделе стало известно об увольнении еще около 20 сотрудников подразделения Meta в Лос-Анджелесе. По данным Financial Times, они использовали выделяемые компанией купоны на питание для покупки патчей от прыщей, стирального порошка, бокалов для вина и других предметов домашнего обихода.

Уволенные длительный срок злоупотребляли системой бесплатных обедов: собирались в складчину или забирали еду домой, хотя купоны предназначались для офиса. Но иногда нарушители отделывались выговором.

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