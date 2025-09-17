Масштабные изменения в движении поездов: для каких "Укрзалізниця" переписала маршруты
Для ряда поездов в Украине изменили маршруты. Впрочем, временно – лишь на 17 сентября. Причина – восстановление железнодорожной инфраструктуры после ночного российского обстрела.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что речь идет о поездах:
- №116/115 Черновцы – Запорожье.
Он будет курсировать только до станции Днепр.
В связи с этим пассажиры этого поезда в Днепре должны будут перейти в вагоны поезда №5, следующего одним составом с поездом №116 для доставки в Запорожье.
А пассажиров обратного поезда №115/116 Запорожье – Черновцы в Запорожье посадят в вагоны поезда №6. По прибытии в Днепр они смогут перейти на свои места в поезде №115.
- №86 Львов – Запорожье.
Он будет следовать только до станции Днепр.
- №127 Запорожье – Львов.
Этот поезд будет отправляться из Днепра.
"Пассажиров между Днепром и Запорожьем доставят дополнительные вагоны, которые будут курсировать между этими станциями", – рассказали в "Укрзалізниці".
- №79/80 Днепр – Львов.
Поезд будет курсировать только в Киев. Там пассажиров переведут в дополнительный поезд, который будет находиться на соседнем пути.
- №80 Львов – Днепр.
Во Львове пассажиров пересадят в дополнительный поезд, "который отправится по графику рейса №80".
- №119 Днепр – Хелм.
"Чтобы сократить время задержки поезда и обеспечить стыковки в международном сообщении для пассажиров, маршрут этого поезда сегодня обошел Киев. Пассажиров уже доставили отдельными вагонами на станцию Фастов-2, где они сейчас ожидают прицепку к своему поезду и рассадку на свои места. По станции Хелм работаем с польской стороной для организации автобусов, чтобы доставить пассажиров дальше", – рассказали железнодорожники.
- №101/102 Херсон – Краматорск.
Пассажиров из Херсона отправили в Николаев дополнительными вагонами – для пересадки на свой рейс.
- №109/110 Херсон – Львов.
Дополнительные вагоны заберут пассажиров этого поезда в Николаев для пересадки на их рейс.
"Отправка дополнительного рейса из Херсона – по графику отправки поезда №109/110", – сообщили в "Укрзалізниці".
Как сообщал OBOZ.UA, вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились объектами для российских атак, Кремль нарастил удары по объектам "Укрзалізниці". Новая волна массированных атак на железнодорожную инфраструктуру началась в июле-августе – и теперь удары носят более системный характер.
В частности, вражеские БПЛА массированно атакуют ключевые – узловые – железнодорожные станции. Прежде всего энергетические подстанции, локомотивные депо и пассажирские вокзалы.
