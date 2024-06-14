Маск получит от Tesla $48 млрд: за что миллиардеру заплатят космическую сумму

Американский миллиардер Илон Маск может стать еще богаче. Его капитал может вырасти на 48 млрд долларов, поскольку акционеры Tesla проголосовали за обильную премию для ее генерального директора.

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Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе Tesla, после чего Илон Маск уже поблагодарил акционеров за поддержку на своей странице в микроблоге X. Также инвесторы проголосовали за переезд штаб-квартиры автопроизводителя из штата Дэлавер обратно в штат Техас.

Пакет премирования включает 303 млн опционов на покупку акций Tesla по сильно сниженному курсу. Отблагодарить главу компании таким образом совет директоров предложил еще в 2018 году – тогда эту идею поддержали 73% акционеров.

В то время рыночная стоимость акций компании была значительно выше, поэтому изначально размер премии составлял 56 млрд долларов. Ныне на фоне снижения цены акций Tesla, которое наблюдается с начала 2024 году, эта оценка составляет 48,3 млрд долларов.

Но в январе 2024-го суд штата Дэлавер аннулировал это решение, назвав его "глубоко ошибочным", а также что совет директоров не смог доказать справедливость такого плана. Кроме того, судья обвинила совет директоров в предвзятости. Стоит отметить, что состав управляющего органа входят не только младший брат Илона Маска Кимбал, но и его близкий друг Антонио Грасиас, а также адвокат Тодд Марон, который представлял Маска в бракоразводном процессе.

В ответ на решение судьи совет директоров выставил инициативу на повторное голосование. Его председательница Робин Денхольм призвала акционеров вновь поддержать идею о выплате, чтобы таким образом выразить свою признательность CEO компании и чтобы он сосредоточился на своих должностных обязанностях. Напомним, что, кроме Tesla и X, Маск возглавляет компании SpaceX, Neuralink и Boring Company.

Акции Tesla отреагировал на оглашение результатов голосования ростом. Это отражает уверенность инвесторов и уменьшает риск ухода Маска из компании.

Также OBOZ.UA писал, что некоторые акционеры компании подали на Маска в суд. Миллиардера обвинили в инсайдерской торговле акциями – якобы в 2021-2022 годах он и его брат Кимбал, зная о неутешительных продажах электрокаров Tesla, таким образом заработали около 30 млрд долларов.

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