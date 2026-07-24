Путин потребовал денег от миллиардеров и государственных компаний: в Кремле столкнулись с новой проблемой

Российские власти столкнулись с новой проблемой для экономики – крупные компании и миллиардеры резко сокращают инвестиции. На этом фоне российский диктатор Владимир Путин фактически вынуждает государственные корпорации и крупный бизнес снова вкладывать деньги в экономику, которая почти перестала расти.

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Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, комментируя резкое замедление темпов роста ВВП РФ. Как пишут российские медиа, за первые пять месяцев 2026 года российская экономика выросла всего на 0,2%. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года показатель составлял около 1%, а в 2023-2024 годах экономический рост превышал 4% в год благодаря масштабным военным расходам.

В Кремле считают, что исправить ситуацию можно новой волной инвестиций. "Сейчас важнейшая задача – запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике", – заявил Путин.

Впрочем, крупнейшие российские компании уже движутся в противоположном направлении. По данным Росстата, в первом квартале инвестиции в основной капитал в России сократились на 14,3%. Это самое глубокое падение с 2009 года.

Как объяснял вице-премьер РФ Александр Новак, основной спад обеспечили именно крупнейшие государственные и частные компании. Только за первые три месяца года они сократили инвестиции более чем на 307 млрд рублей. Среди примеров:

"Газпром" сократил капитальные вложения, а его инвестиционная программа в этом году стала почти на третину меньше;

сократил капитальные вложения, а его инвестиционная программа в этом году стала почти на третину меньше; "Новатэк" почти вдвое уменьшил финансирование проекта "Арктик СПГ-2";

почти вдвое уменьшил финансирование проекта "Арктик СПГ-2"; РЖД урезает инвестиции второй год подряд;

урезает инвестиции второй год подряд; "Росатом" также анонсировал почти двукратное сокращение инвестиционной программы;

также анонсировал почти двукратное сокращение инвестиционной программы; один из самых богатых российских бизнесменов Алексей Мордашов сообщил, что его компания "Северсталь" сократила инвестиции примерно на четверть.

Почему бизнес не хочет вкладывать деньги

Представители российского бизнеса открыто признают, что запускать новые проекты все сложнее. Среди причин называют:

рекордно высокую ключевую ставку Центрального банка РФ;

дорогие кредиты;

падение доходов предприятий;

санкции;

общее замедление экономической активности.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что собственных средств для запуска новых проектов у компании почти не осталось. А владелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин признал, что предприятие завершает лишь уже начатые проекты, и новые инвестиции пока не планирует.

Впрочем, экономист Игорь Липсиц считает, что дело не только в стоимости кредитов. По его словам, иностранные инвесторы фактически не готовы вкладывать средства в российскую экономику, а даже у внутреннего бизнеса нет уверенности в защите своей собственности

На этом фоне Кремль отчаянно ищет новые источники финансирования. По данным Генеральной прокуратуры РФ, с начала полномасштабной войны российские власти национализировали частные активы примерно на 4 трлн рублей.

Кроме того, доходы компаний сокращаются. По официальной статистике, за первые четыре месяца года они упали более чем на 10%, что еще больше ограничивает возможности бизнеса финансировать новые инвестиционные проекты.

Как сообщал OBOZ.UA, также бюджетные проблемы России, связанные с колоссальными расходами на войну в Украине, заставляют Кремль распродавать свой золотой запас рекордными темпами. В результате он сократился до минимума более чем за шесть лет.

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