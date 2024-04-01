В Украине вырос спрос на легковые авто: определились топ-5 самых популярных марок

Устойчивый рост спроса на новые легковые автомобили в Украине продолжает быть значительным фактором на автомобильном рынке. За первый квартал 2024 года в Украине было зарегистрировано 16,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 48% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Чаще всего покупали машины марок Toyota и Renault.

По данным "Укравтопрома", в марте этого года количество реализуемых новых легковых автомобилей выросло до практически 6,7 тысячи единиц. Это на 50% больше, чем в тот же период прошлого года.

Бестселлером на украинском рынке стал кроссовер Renault Duster, который получил внимание 920 покупателей. Однако среди марок подавляющее количество покупателей выбрали японскую Toyota. За месяц было продано 1021 авто этого бренда, что на 58% выше прошлогоднего показателя.

Топ-5 самых популярных марок легковых автомобилей в Украине:

Toyota – японская марка, привлекшая к себе наибольшее количество покупателей в прошлом месяце, ее мартовский показатель – 1021 авто (+58%). Renault – 955 ед. (+118%). Skoda закончила месяц с показателем 452 проданных авто (+31%). Volkswagen – 444 ед. (+3%). BMW – 381 ед. (+7%).

Высокая активность на рынке новых легковых автомобилей в Украине в марте 2024 г. подтверждает тренд стабильного роста спроса на автомобили. Рост продаж, особенно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует о возобновлении потребительского интереса в автомобильной индустрии и возможностях для дальнейшего развития сектора.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине заметно выросли продажи новых легковых автомобилей. За год – с января 2023 по январь-2024 – количество сделок увеличилось на 47%.

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