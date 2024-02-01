Украинцы активно скупают новые автомобили: раскрыт топ-5 популярных марок

В Украине заметно выросли продажи новых легковых автомобилей. За год – с января 2023-го по январь-2024 – количество сделок увеличилось на 47%. В первый месяц текущего года украинцы купили около 4,4 тыс. новых легковушек. Чаще всего приобретали машины марок Toyota и Renault.

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Несмотря на рост, спрос на новые машины пока на 24% не дотягивает до уровня довоенного 2021 года, подсчитали аналитики ассоциации "Укравтопром". Они также добавили, что нынешний уровень продаж новых автомобилей практически совпадает с показателем за январь 2017 года.

Бестселлером января-2024 стал кроссовер Renault Duster, который купили 479 раз. Однако среди автомобильных брендов (а не моделей) лидерство принадлежит японской Toyota.

Топ-5 самых популярных марок новых авто в Украине

1. Toyota с показателем 764 авто. За год, с января-2023, количество продаж этой марки в Украине увеличилось на 31%.

2. Renault – продано 504 автомобиля этого бренда. За последний год показатель улучшился сразу в 2,6 раза.

3. Volkswagen с 476 проданными легковушками. Продажи этой марки в Украине за 12 месяцев выросли на 133%.

4. Skoda в январе продала украинцам 312 автомобилей. Это на 33% больше, чем год назад.

5. Nissan замыкает пятерку самых популярных марок с результатом 188 машин. Это аж в 4,6 раза больше, чем было продано в Украине в январе-2023.

Кроме того, в первую десятку также вошли Hyundai, Suzuki, Peugeot, Lexus и Mazda.

В целом за 2023 год в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковых автомобилей. На них было потрачено более 105,5 млрд грн:

юридические лица купили новых легковых автомобилей на более чем 34,3 млрд грн;

физические лица выложили за новые легковушки около 71,2 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы продолжают активно регистрировать б/у автомобили, купленные за границей. Самой популярной маркой остается Volkswagen – авто этого бренда составили более 17% от общего количества пригнанных в Украину.

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