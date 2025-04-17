У скандальной Крупы из Хмельницкой МСЭК нашли нарушения в декларации на 35 млн грн: есть признаки незаконного обогащения

Главный врач Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы (МСЭК) и депутат местного облсовета Татьяна Крупа допустила масштабные нарушения при заполнении деклараций о доходах. В документах обнаружены признаки незаконного обогащения и недостоверного декларирования почти на 35 млн грн.

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Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) после проверки деклараций Крепы за 2022 и 2023 годы. Отмечается, что чиновник и ее муж вывозили за границу средства миллионами гривен.

Так, в декларации 2022 года выявлено нарушений более чем на 16,5 млн грн. В частности, Крупа и ее муж вывезли за пределы Украины более 38 млн грн в разных валютах, но из этой суммы не было подтверждено происхождение 16,4 млн грн, сведения о таких доходах не указаны в декларации. Это признаки незаконного обогащения.

А в декларации за 2023 год обнаружили недостоверные сведения более чем на 18,3 млн грн. В частности, врач не указала сведения об активах в размере 18 млн грн, право по требованию которых имеет ее муж. Отмечается, что Татьяна Крупа не могла не знать этого факта. В дополнение источники происхождения средств не были подтверждены, поэтому они были изъяты во время проведения досудебного расследования.

Также следователи обнаружили криптовалюту, принадлежащую мужу врача. Супруги также пытались скрыть эти активы.

Коррупция в Хмельницком МСЭК: в чем обвиняют Татьяну Крупу

4 октября 2024 года главу Хмельницкого областного МСЭК Татьяну Крупу и ее сына Александра, находящегося на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков была обнаружена наличность в разных валютах на 6 млн долларов.

7 октября Печерский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения 500 млн грн залога. Позже стало известно, что почти у всех прокуроров Хмельницкой области есть инвалидность второй группы, которую им "поставила" Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – иногда сотни тысяч гривен в год.

По материалам суда, с ноября 2020 года врач приобрела активы стоимостью 137 млн грн, законность оснований для владения которыми не смогла подтвердить. По официальным документам, Крупа и ее близкие родственники имеют в собственности 39 земельных участков на 27,885 га, электростанции и миллионы гривен наличными. По декларации Крупы за 2023 год, только по месту основной работы главврач получила 597 300 грн.

На этом фоне в Польше возбуждено уголовное производство против Татьяны Крупы по факту легализации незаконно добытых средств. Женщина и ее родственники в 2022-2024 годах (в том числе и после оглашения ей подозрения в незаконном обогащении) вывозили деньги в Польшу. О каких именно суммах идет речь, не говорится, но известно, что их вносили на банковские счета и переводили на счета банков в Швейцарии и США.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Татьяна Крупа будет оставаться главой Хмельницкой МСЭК до ноября 2025 года, несмотря на продолжающееся расследование возможного незаконного обогащения. Объясняется тем, что контракт с ней был заключен еще в ноябре 2020 года сроком пять лет – с 3 ноября 2020 года по 2 ноября 2025 года.

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