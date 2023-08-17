Курс доллара в Украине заметно изменился: какую цену установили банки 17 августа

Курс наличного доллара в банках Украины заметно подрос. Утром в четверг, 17 августа, стоимость американской валюты в среднем составляет 37,27/37,95 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со значениями накануне вечером курс повысился на 12 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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За неделю, с прошлого четверга наличный доллар в банках подорожал на 25-30 копеек, свидетельствуют данные специализированного портала. При этом традиционно курс наличной валюты сильно различается в зависимости от банка.

Дешевле всего среди крупнейших банков наличные доллары 17 августа продает ОТП Банк (по 37,7 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагают в "Креди Агриколь" (38,5 грн).

Покупает наличные доллары по самой низкой цене Универсал Банк (36,6 грн). А выгоднее всего продавать американскую валюту сегодня в "Креди Агриколь" (по 37,4 грн за долл.).

Стоить понимать, что курс доллара из таблицы может отличаться от фактического курса в банках, т.к. они могут выставлять дополнительные комиссии. Кроме того, указанный карточный курс используется только для проведения оплат (например, в заграничных интернет-магазинах) или для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить безналичную валюту в Украине нельзя с начала полномасштабной войны.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,8 грн, средний курс продажи составляет 38,08 грн. Евро на валютном аукционе 17 августа продают по 41,3 грн, а покупают по 41,6 грн.

Ждать ли доллара по 40 грн?

Специалисты дают однозначный ответ – этой осенью курс доллара так высоко не поднимется даже при условии продолжения зерновой блокады в Черном море. Как считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, при этом с началом осени может наблюдаться традиционное повышение спроса на наличную инвалюту и, соответственно, ее подорожание.

Однако валютных резервов Национального банка Украины (НБУ) будет достаточно, чтобы обеспечить стабильность гривни, считает эксперт. "Нацбанк, имея рекордные резервы более 41,5 млрд долларов, вряд ли допустит обвал гривни до 39-40 грн/долл.", – отметил аналитик.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, в свою очередь, считает: курс доллара в Украине останется в районе 37 грн/долл. с периодическими колебаниями до 50 коп. "Прогноз такой, что в принципе, каких-либо серьезных изменений не будет. То есть курс будет где-то в районе 37 грн за доллар до конца года", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "индекс Биг Мака" показал "справедливый" курс доллара в Украине. Гривня оказалась уже не в топ-5 недооцененных валют мира.

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