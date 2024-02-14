Курс доллара в Украине резко изменился: банки и НБУ выставили новые цены на валюту

В Украине продолжает стремительно дорожать доллар – как по наличному, так и по официальному курсу. Так, утром в среду, 14 февраля, средняя стоимость американской валюты в банках установилась на уровне 38/38,47 грн (покупка/продажа). Это выше вчерашнего курса сразу на 25-27 копеек. Официальный курс Нацбанка тоже заметно подскочил – на 23 копейки.

За неделю, с прошлой среды, наличный доллар подорожал уже на 40 копеек в покупке и на 42 в продаже. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля установил официальную стоимость американской валюты на уровне 38,13 грн. Это:

на 23 копейки выше курса, действовавшего во вторник, 13 февраля;

на 50 копеек дороже, чем неделю назад ;

; все еще на 10 копеек ниже рекордного официального курса (38,23 грн/долл., был установлен на 10 января).

Среди крупнейших коммерческих банков 14 февраля дешевле всего продает доллары Райффайзен Банк – по 38,42 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в Универсал Банке (Монобанк) и государственном Укэксимбанке – по 38,6 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене тоже "Универсал" – за 37,5 грн. А выгоднее всего продавать валюту 14 февраля в государственном Сенс Банке, за 38,05 грн/долл.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 37,9 38,5 Ощадбанк 37,9 38,5 ПУМБ 38 38,5 Сенс Банк 38,05 38,5 Универсал Банк 37,5 38,6 Укрсиббанк 37,9 38,5 Райффайзен Банк 37,9 38,42 Укрэксимбанк 38 38,6 OTP Bank 38 38,55

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно еще выше банковского, особенно в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 14 февраля предлагают по цене 38,35/38,42 грн (покупка/продажа).

Курс доллара в Украине: чего ждать в ближайшее время

Несмотря на подорожание валюты, очевидных угроз для рынка нет, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, до конца текущей недели (18 февраля) "все имеющиеся тренды могут быть сохранены".

"По всем признакам будет продолжаться действие режима "управляемой гибкости", что проявится в частых и разнонаправленных изменениях курсов валют – однако такие изменения не будут угрожающими общей курсовой ситуации. В то же время НБУ попытается максимально уравновесить спрос и предложение, время от времени регулируя их соотношение объемами валютных интервенций", – спрогнозировал ситуацию на рынке Лесовой.

Национальный банк Украины не дает прямых прогнозов курса гривни к доллару и другим иностранным валютам. Однако из макроэкономических расчетов регулятора следует, что Нацбанк в ближайшие годы может ожидать роста курс доллара на 7,5-10% в год.

Если такие подсчеты верны, в 2024-м среднегодовой курс окажется на уровне 39 грн, а в 2026-м – 46,1 грн, заявил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. По его оценке, нацбанковские прогнозы среднегодового курса доллара таковы:

2024 год – среднегодовой курс 39 грн/долл.

2025 год – 41,9 грн/долл. (+7,5% в годовом исчислении);

2026 год – 46,1 грн/долл. (+10% год к году).

Как сообщал OBOZ.UA, НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания цен на валюту являются нормальным явлением.

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