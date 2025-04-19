Курс доллара в Украине изменится: украинцы будут больше продавать валюту

Курсы доллара и евро 19-20 апреля будут формироваться под влиянием праздничных выходных. Украинцы традиционно будут больше продавать валюту, чем покупать. Курс наличного доллара в эти выходные у большинства обменников финкомпаний и открытых на днях отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 40,70 до 41,05 грн и продажа от 41,10 до 41,65 грн.

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Об этом аналитик Алексей Козырев написал для издания Минфина. Курс наличного евро в эти дни будет находиться в пределах достаточно широкого коридора: прием от 46,50 до 46,85 грн и продажа от 46,95 до 47,50 грн.

Прошедшая рабочая неделя на валютном рынке Украины была напряженной. Добавили нервотрепку на всех рынках несколько международных факторов: очередные действия Дональда Трампа по поводу торговых войн разной степени напряженности с уже практически всеми крупными экономическими игроками мира.

Пик противостояния в войне тарифов пришелся на середину недели, а затем определенные действия команды президента США немного разрядили атмосферу, хотя бы с Евросоюзом. Но геополитическое противостояние с Китаем, похоже, только продолжает набирать обороты.

Среди внутренних факторов на этой неделе больше всего на наш валютный рынок повлияли решения Нацбанка по учетной ставке, озвученные руководством НБУ 17 апреля.

Регулятор пока сохранил учетную ставку на действующем уровне 15,5% годовых, хотя многие участники рынка на фоне прогрессирующей инфляции закладывали в свои расчеты ее повышение до 16-16,5% годовых. Это было бы логично, поскольку повышение ставки в такой ситуации с одновременным ростом ставок по депсертификатам Нацбанка должно привести к росту ставок в банках по гривневым вкладам и депозитам. И таким образом, снизить интерес населения к покупке валюты, то есть снизить давление на курс гривны на валютном рынке.

Но Нацбанк пока решил подождать в надежде на улучшение ситуации в экономике. Правильность или неправильность этого решения покажут уже ближайшие месяц-полтора, но пока участники рынка вынуждены были скорректировать свои планы и стратегии на финансовом рынке из-за такого решения регулятора.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же руководительницы аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляры Мустафаевой, введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из всех стран мира по меньшей мере на уровне 10%, а для ряда государств и в разы выше, не приведет к резким изменениям курса. Ведь США не являются крупным импортером Украины. А ключевым фактором, влияющим на обменный курс в стране (в частности, доллара), является состояние ее экономики.

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