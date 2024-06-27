Курс доллара развернулся: как банки и обменники в Украине переписали цену

Курс доллара в Украине снизился после нескольких дней непрерывного роста. Так, 27 июня средняя стоимость наличного доллара в банках установилась на уровне 40,5/40,9 (покупка/продажа) – на 5 копеек дешевле, чем накануне.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают "бакс" со значительно большим разрывом между курсами покупки и продажи – в среднем по 40,32/40,92 грн, что также на 5-7 коп. ниже, чем днем ранее.

Тенденция к снижению затронула и евро. В банках евровалюту предлагают в среднем по 43,35/44 грн, на 10 коп. дешевле, чем во вчерашних расценках. В обменниках евро стоит в среднем 43,52/44,20 грн.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 27 июня, рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 40,51 грн. Это:

на 14 коп. меньше, чем было в среду, 26 июня;

на 3 коп. выше, чем неделю назад;

на 18 коп. ниже исторического рекорда (40,69 грн/долл., был установлен 14 июня).

Официальная стоимость евро установилась на уровне 43,31 грн. Это на 24 копейки дешевле, чем днем ранее.

Крупные коммерческие банки Украины сегодня продают доллар по ценам в диапазоне 40,85-40,95 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 39,75-40,5 грн.

Банк Курс доллара, покупка/продажа, грн Курс евро, покупка/продажа, грн ПриватБанк 40,3/40,9 43/44 Ощадбанк 40,45/40,95 43,3/44,1 ПУМБ 40,4/40,9 43,4/44 Сенс Банк 40,5/40,95 43,35/44 Универсал Банк 39,75/40,85 42,25/43,75 Райффайзен Банк 40,3/40,76 42,9/43,7 Укргазбанк 40,5/40,85 43,3/85

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости в кассах – иногда с клиентов взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют оказался заметно выше банковского в покупке, но даже ниже в продаже. Так:

американскую валюту "с рук" 27 июня предлагают по цене 40,78/40,85 грн (покупка/продажа);

(покупка/продажа); евровалюту – по 43,81/44 грн.

Курс доллара: что будет с валютой в 2024 году

Стоимость доллара в Украине на конец 2024 года может составить около 42 грн/долл. Такой rонсенсус-прогноз семи инвесткомпаний и аналитических центров обнародовал Центр экономической стратегии (ЦЭС). Среднегодовой курс при этом ожидается на уровне доллар до 40,1 грн/долл.

В краткосрочной же перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать, резона нет, объяснил руководитель департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Впрочем, он признал, что постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Что, тем не менее, не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам же банковского сектора, на текущей неделе стоимость доллара в банках будет находиться в рамках 40-41,2 грн. Такой же курс ожидается в обменниках.

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