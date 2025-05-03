Курс доллара для украинцев перепишут: сколько будет стоить

Курс доллара 3-4 мая у большинства обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,45 гривен и продажа от 41,50 до 41,80 гривен.

Видео дня

Как написал для издания Минфин аналитик Алексей Козырев, курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 47,00 до 47,30 гривен и продажа от 47,50 до 47,80 гривен. Аналитик отметил, что владельцам обменников в эти выходные нет смысла уменьшать спрэд между покупкой и продажей доллара в пределах средних уровней 20-25 копеек.

"Учитывая усиление ралли по паре евро/доллар в начале следующей недели перед заседанием Федрезерва США, евровалюта продолжит оставаться основным инструментом заработка для мировых и наших местных спекулянтов", – отметил он.

Именно фактор быстрого изменения ситуации заставит владельцев украинских обменников часто менять свои ценники по евровалюте в течение обоих выходных в зависимости от тренда по паре евро/доллар на международных площадках, которые по специфике этого рынка практически работают в формате 24/7 без существенных поправок на выходные или праздничные дни.

В разных областях Украины по вышеуказанным ценникам купли/продажи доллара и евро могут быть еще отклонения от прогнозных значений в пределах плюс/минус 5-10 копеек за счет уже индивидуальных задач каждого обменного пункта и ситуации с наличной валютой и гривной у владельцев сетей обменников именно в этих регионах.

Напомним, с 28 апреля по 2 мая курс продажи доллара на украинском межбанке упал на 18,5 копеек — с 41,805/41,835 до 41,60/41,65 гривен, а наличный доллар вечером в пятницу 2 мая обменники финкомпаний продавали за 41,5.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинским банкам и обменникам запрещено отказывать клиентам в приеме иностранной валюты – в частности долларов – на основании номинала, внешнего вида или года выпуска купюр. Подобные действия являются нарушением требований законодательства и Нацбанка и могут расцениваться как мошенничество. Поэтому на такие учреждения следует жаловаться регулятору – для проведения соответствующей проверки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!