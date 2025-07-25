Купить или вернуть билеты можно будет только онлайн: "Укрзализныця" ввела новые правила для пассажиров

С 1 августа "Укрзалізниця" вводит обязательную верификацию через Дія.Підпис для покупки или возврата билетов на пять направлений: Одесса – Киев, Львов – Киев, Киев – Ужгород, Львов – Одесса и Киев – Чоп. Нововведение действует только онлайн и имеет целью предотвратить мошенничество и спекуляции с билетами.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". Главная цель – уменьшение количества злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов.

"Укрзалізниця" сталкивается с проблемами, когда спекулянты скупают билеты автоматизированными способами или покупают их на фейковые лица, после чего перепродают по завышенной цене. Введение верификации через Дія.Підпис позволит максимально исключить такие схемы. На первом этапе обязательная верификация будет действовать для таких направлений:

№105/106 Одесса – Киев;

№91/92 Львов – Киев;

№29/30 Киев – Ужгород;

№12 Львов – Одесса;

№27/28 Киев – Чоп.

Ключевой момент, что билеты на эти поезда не будут продаваться через железнодорожные кассы. Покупка и возврат будут возможны исключительно онлайн, через приложение или сайт с подтверждением личности.

"Укрзалізниця" уточняет, что новые правила не касаются билетов, которые выделяются из так называемого спецрезерва для военнослужащих. Защитники и защитницы Украины, как и раньше, могут бронировать билеты через специальный сервис "Армия+" и соответствующие каналы – для них ничего не меняется.

Компания также работает над внедрением дополнительных способов авторизации, в частности через BankID. Ожидается, что это позволит еще более широкому кругу пользователей удобно проходить верификацию непосредственно в приложении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обновили правила перевозки животных в поездах – теперь большие собаки могут путешествовать во всех типах вагонов, а маленьким животным позволили быть без переноски в купе, если выкуплены все места. Отмечается, что новые условия учитывают комфорт и безопасность как животных, так и пассажиров.

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