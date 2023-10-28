"Кто вы вообще такой": депутат предложил изменить комиссии и публично поскандалил с известным банкиром

Член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий публично поспорил с сооснователем Монобанка Олегом Гороховским. Профессиональная дискуссия превратилась во взаимные обвинения. Банкир назвал депутата "бестолковым коммунистом", на то парламентарий возмутился фразой: "кто вы вообще такой, чтобы так со мной разговаривать".

Скандал между политиком и банкиром произошел на странице Заблоцкого в Facebook. Член профильного комитета решил, что украинский бизнес слишком много платит банкам за использование их терминалов. Комиссия не регулируется и может составлять около 2% оборота. При этом в ЕС банки берут за такие услуги всего 0,2%. Заблоцкий считает, что в Украине комиссию необходимо ограничить законом.

"На обсуждение выношу еще один из ключевых пунктов антикоррупционной налоговой реформы: ограничение комиссий по POS-терминалам на уровне 0,2%", – написал он. Читатели страницы Заблоцкого в соцсети в основном поддержали. Однако ситуация изменилась, когда к дискуссии подключился Олег Гороховский вместе со своей аудиторией.

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Сооснователь Монобанка сразу же начал с обвинений. "От того, что вы любите кэш и рассчитываетесь им, чтобы не показывать свои расходы в декларации, это не значит, что так должны поступать остальные украинцы. Вы понимаете последствия таких регуляций? Хотите полностью уничтожить эмитентский и эквайринговый бизнес? Вперед", – написал банкир.

Заблоцкий озвучил свой аргумент. Мол, его знакомый платит за использование POS-терминала 12 тыс. грн в месяц. В то же время за инкассацию налички он отдает всего лишь 1500 грн. Мол, из-за огромных комиссий банки слишком много зарабатывают на терминалах, а бизнесу становится невыгодно использовать безналичный расчет.

После недолгой дискуссии Гороховский назвал депутата "бестолковым коммунистом" и "шариковым". "Лучше быть рэкетиром, чем бестолковым коммунистом, считающим, что экономику надо касаться его грязными лапами. Если бы вы знали, как вы уже всех достали. Шариковы", – написал банкир.

Заблоцкий, который является членом профильного комитета и который, вероятно, не привык к подобным высказываниям от банкиров, возмутился: "да кто вы вообще такой, чтобы так со мной говорить? И о кэше – ваш банк порой не используют для обналов массово? Ничего с этим поделать не хотите? А то я историй уже кучу наслушался. Тоже мне, "проводник ценностей". Лучше ограничьте свои аппетиты и алчность". На этом аргументы у собеседников закончились. Гороховский уже успел сделать скриншоты переписки и распространить их в своих соцсетях. А также подсчитал, сколько лет нардеп может получать зарплаты с уплаченных им налогов (за годовые налоги Гороховский может содержать одного депутата на его зарплате 29 лет).

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