Кто виноват в высоких ценах на лекарства: аптеки в Украине столкнулись с жесткими нападками

В украинском медиапространстве продолжаются нападки на аптечные сети. Некоторые отечественные производители лекарств и эксперты, действующие в их интересах, пытаются переложить на аптеки всю ответственность за рост цен на лекарства. Это бьет по последнему звену системы здравоохранения, обеспечивающему населению возможность получать лечение.

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Так, 24 апреля в "Медиа-центре Украина" состоялась пресс-конференция, посвященная реформе фармрынка. Она, по сути, стала платформой для отстаивания интересов некоторых из отечественных производителей лекарств при участии экспертов, чья компетентность в теме вызывает вопросы.

В частности, ни один из спикеров не смог ответить на вопрос, почему не проводится никакого аудита формирования цен со стороны производителей медпрепаратов. Ведь, по данным Минздрава, цены на лекарства украинского производства с начала полномасштабного вторжения РФ выросли на 26-131%. При этом, согласно исследованию Proxima, 71,8% в структуре цены формируется именно производителем.

Впрочем, вместо того чтобы говорить об аудите и ответственности некоторых из украинских производителей, глава Координационного совета БУ "100% жизни" Дмитрий Шерембей решил обвинить во всем аптеки. На примере бутылки воды он эмоционально раскритиковал практику маркетинговых договоров (она запрещена новым регулированием).

"Например, вода стоит 10 грн… Магазин имеет право поставить наценку 20%, будет 12 грн. Магазину не выгодно, и он предлагает (производителю.– Ред.) рекламно-маркетинговый контракт примерно 15 грн за каждую бутылку, и поставить воду с наценкой 5 грн. Производитель говорит: "А куда я такую цену заложу?". В стоимость... Производитель подписывает с магазином контракт, приносит бутылку уже за 25 грн. И магазин всем говорит: "Это производитель воды такой плохой"... Но если я подниму официальные платежи, сколько получил этот магазин в маркетинговом контракте, я увижу, что 100% этой бутылки он получил до того, когда она к нему заехала", – рассказал Шерембей, который не является ни производителем лекарств, ни фармацевтом, ни врачом и не имеет прямого отношения к функционированию этого рынка.

Поддержал "коллегу" и ведущий научный сотрудник отдела авторского права и смежных прав НИИ интеллектуальной собственности НАПР Украины Виталий Пашков. Он продолжил нападки на аптеки, обвинив одну из торговых сетей в том, что в начале полномасштабного вторжения она направила письмо письмо одному из крупнейших отечественных производителей медикаментов с просьбой продолжить выполнять требования контракта. Не осталась в стороне и юристка Наталья Гуторова из ГО "Ассоциация фармацевтического и медицинского права". Она даже обвинила аптеки в якобы существующем использовании серых и черных схем для некого препятствования конкуренции и завышения цен.

На самом же деле запрет маркетинговых соглашений привел лишь к тому, что некоторые украинские производители сэкономили около 25%, которые раньше шли на скидки аптекам. А сами аптеки потеряли возможность дополнительного заработка, некоторые оказались на грани закрытия – те, что во время войны работают вопреки отсутствию экономической выгоды, особенно в небольших громадах.

В отдаленных селах, где нет медработников, фармацевты остаются единственными доступными населению специалистами. Если такие аптеки закроются, люди останутся без средств для лечения. За подобными нападками и попытками переложить всю ответственность за цены на аптеки может крыться желаниенекоторых отечественных производителей уменьшить конкуренцию под видом борьбы с "монополизацией" рынка.

Более того, один из крупнейших украинских фармацевтических производителей уже прямо заявил о своем влиянии на ценообразование и намерении повлиять на работу аптек. В официальном релизе компании указано, что среди ключевых изменений, к которым стремится производитель, в частности есть:

ценообразование без скрытых бонусов и без маркетинговых наценок;

аптека как часть системы здравоохранения, а не просто магазин.

Это подтверждает опасение, что за нападками "экспертов" на аптеки стоит лоббирование интересов некоторых производителей. Ведь те прямо признают свою заинтересованность именно в техизменениях, которые нахваливают на подобных пресс-конференциях.

Вместо необоснованной критики аптечных сетей отраслевым экспертам следовало бы сосредоточиться на внедрении в Украине прозрачных механизмов закупок и компенсации стоимости лекарств. В частности, необходим конструктивный диалог между госорганами и аптечным сообществом как участником системы здравоохранения, а к разработке нормативных актов следовало бы привлекать профессиональные организации.

Необдуманное регулирование, в т.ч. введение обязательной дистанции между аптеками, ограничение маркетинговых договоренностей или снижение цен без механизмов компенсации, не реформирует систему, а только угрожает доступности лекарств, особенно в сельской местности и прифронтовых районах.