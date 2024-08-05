"Кто-то решил не светиться". Кто может стоять за скандальной компанией, выигравшей тендер на 1,7 млрд грн на строительство Главного военного кладбища

Победа в тендере на строительство мемориального комплекса для захоронений военных в Киевской области компании, созданной через день после объявления тендера, может свидетельствовать о том, что за ней стоит достаточно известный человек, который "решил не светиться" на осваивании более 1,7 млрд грн бюджета. А потому не исключено, что "ничем хорошим эта история не закончится".

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Такую мысль высказал основатель и CEO холдинга MS Capital Максим Шкиль. Он также предположил, что возможно, в этой тендерной истории не обошлось без коррупции.

Шкиль напомнил: тендер стоимостью более 1,7 млрд грн выиграл консорциум, в котором 80% доли принадлежит ООО "Евроэлитстрой" с уставным капиталом 5 000 грн. При этом, по его словам, "эта компания не имеет ни техники, ни персонала, ни соответствующего опыта и победила только в двух закупках на общую сумму 30 млн". В частности:

реконструкции поликлиники в Киевской области на 28 млн. в 2024 году (заказчик Киевская ОГА);

поставке спецодежды для теплосети в Одессе в 2023 году.

При этом, подчеркнул он, тендерная документация содержала множество дискриминационных требований. К примеру:

Участники должны были предоставить акт обследования объекта строительства, который должен был быть подписан ответственным лицом Заказчика – Государственным учреждением "Национальное военное мемориальное кладбище".

"Фактически таким образом Заказчик мог контролировать и заранее знать участников, которые подадут свои предложения и по собственному усмотрению мог кому нужно подписать, а кому не нужно не подписать такой акт", – объяснил Шкиль.

Участники должны были иметь разрешения на выполнение работ повышенной опасности. В частности, верхолазные работы.

Требовалось наличие опыта выполнения работ, выполняемых на глубине более 2 метров и выполнения работ в колодцах, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, коллекторах, замкнутом пространстве.

"Именно для строительства мемориального комплекса установление таких требований абсурдно. В результате к участию было подано только 1 тендерное предложение – Консорциум "Билдинг ЮА" на общую сумму 1 759 401 657,00 грн с НДС. Важно, что Консорциум был создан 04.07.2024, на следующий день после объявления закупки", – напомнил Шкиль.

В сам же консорциум, отметил он, вошел ряд компаний. В частности:

ООО "Евроэлитстрой" из Одессы (80% владение долей консорциума).

ООО "АКАМ" из Днипра (10% владение долей консорциума), среди основателей которого – Закрытый недиверсифицируемый венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Технологии", который, по словам Шкиля, "владеет долями уставных капиталов предприятий, к которым применены санкции СНБО".

ЧАО "Броварское дорожно-строительное управление №50" (владение 10% долей в консорциуме).

"То есть по сути тендер стоимостью 1,7 млрд грн фактически выиграла компания ООО "Евроэлитстрой". Поскольку именно эта компания владеет долей 80% консорциума", – констатировал Шкиль. Напомнив: ранее эта компания принимало участие в 7 закупках, победив при этом лишь в двух – не имея фактически "ни опыта, ни техники, ни персонала".

"Вижу ситуацию так – кто-то решил не светиться и для этого ничего лучше не нашел, как создать симбиоз из одесских поставщиков спецодежды, предприятия из группы подсанкционного днепровского бизнесмена и уникальной дорожной компании, имеющей опыт работы даже на глубине более 2 метров. Этот кто-то нашел необходимые аргументы и убедил патриотически настроенных и возможно мотивированных должностных лиц сделать такую ​​квалификацию, которая делает невозможным участие недобросовестных участников, кроме добросовестного консорциума, созданного на следующий день после объявления закупки, с уникальным актом обзора. А для придания этой комбинации более респектабельный вид, назвал всю эту историю консорциум с международным именем "Билдинг ЮА". Вангую (сленговое обозначения предсказания. – Ред.), что ничем хорошим эта история не закончится", – резюмировал Шкиль.

Как выбрали победителя тендера

Ранее же заместитель директора государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослав Старущенко на пресс-конференции заявил, что "Билдинг ЮА" – это единственный участник тендера.

"Тендер был открыт и длился довольно долго. В результате на тендер подалась одна компания, а точнее группа компаний, весь совокупный опыт которых может использоваться в реализации данного проекта. Требованиями, в частности, были наличие асфальтовых заводов, финансовая способность и проведение аналогичных строительных работ национального значения за предыдущие три года. Также учитывая, что в нашем проекте использовано много природного камня – гранита, одним из условий было наличие договора с карьером на бесперебойную поставку гранита. После оглашения таких требований был создан этот консорциум", – сообщил Старущенко.

Со своей стороны Александр Исаев, представитель "Билдинг ЮА", сказал, что одна из компаний консорциума ("Евроэлитстрой") имеет опыт строительства национального масштаба – на объекте Национального музея жертв Голодомора.

"Я работал как руководитель проекта в 2019-22 годах на этом объекте. У компании есть опыт в строительстве и изготовлении конструкций в таких масштабных проектах. И понимая, что одной компании это будет сделать сложно или невозможно, было решено обратиться к единомышленникам и принять участие", – объяснил Исаев.

В то же время, по данным "Главкома", первые документы, предоставленные консорциумом "Билдинг Юа" на тендер ГУ "НВМК", содержали ряд несоответствий. В частности:

отсутствовали документы, подтверждающие наличие специализированного оборудования для распила изделий из гранита и лабрадорита;

не хватало документа, подтверждающего письменное разрешение общего собрания консорциума на заключение директором соглашений на сумму более 10 млн грн;

не хватало приказа о назначении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы.

"На устранение перечисленных недостатков заказчик дал сутки – до 31 июля. В протоколе от 1 августа государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" отметило: тендерное предложение консорциума "Билдинг Юа" соответствует условиям тендерной документации заказчика", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, Украина для создания военного мемориального кладбища в Киеве использовала опыт Арлингтонского национального кладбища в США. Этот мемориал будет для всех защитников Украины, а не только героев российско-украинской войны.

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